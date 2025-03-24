Украинские мобильные операторы Киевстар и lifecell предлагают разнообразные тарифные планы, идеально подходящие для проводящих много времени в сети.

Рассмотрим самые выгодные из них.

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"LOVE UA Магнит Контракт"

Один из самых популярных тарифов для активных пользователей мобильного Интернета. Стоимость – 220 грн в 4 недели (актуально на начало 2025 года). Предлагается для абонентов:

  • 30 ГБ мобильного Интернета.
  • Безлимитный доступ к популярным приложениям (YouTube, Instagram, TikTok и т.д.) после исчерпания основного пакета.
  • 1200 минут для звонков на номера других операторов по Украине (в сети Киевстар – безлимит).

Предложение станет отличным выбором для тех, кто активно пользуется соцсетями и просматривает видео. Дополнительный бонус – при подключении через MNP (перенос номера) можно получить одну "Суперсилу" бесплатно.

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"Свободный Лайф"

Для тех, кто хочет использовать интернет без ограничений. Стоимость – 250 грн в 4 недели.

  • Безлимитный интернет (с максимальной скоростью до 50 ГБ, после чего ограничение до 1 Мбит/с).
  • 1000 минут на звонки по Украине.
  • Дополнительные 1000 минут на все номера, кроме lifecell, при своевременной оплате тарифа.
  • Безлимитные звонки внутри сети.

Предложение отлично подойдет для тех, кто не хочет следить за расходом трафика. Даже после использования 50 ГБ можно оставаться онлайн, хотя с меньшей скоростью, которой вполне хватит для мессенджеров и веб-серфинга.

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Напомним Politeka писала, "Киевстар", Vodafone и lifecell хотят изменить статус: в Раду подан законопроект.

Также Politeka писала, что "Киевстар" изменит стоимость тарифов: украинцев предупредили о новом подорожании.

Как сообщала Politeka, В "Киевстаре" сделали важное предупреждение: появятся новые тарифы, что еще нужно знать.