Украинские мобильные операторы Киевстар и lifecell предлагают разнообразные тарифные планы, идеально подходящие для проводящих много времени в сети.
Рассмотрим самые выгодные из них.
"LOVE UA Магнит Контракт"
Один из самых популярных тарифов для активных пользователей мобильного Интернета. Стоимость – 220 грн в 4 недели (актуально на начало 2025 года). Предлагается для абонентов:
- 30 ГБ мобильного Интернета.
- Безлимитный доступ к популярным приложениям (YouTube, Instagram, TikTok и т.д.) после исчерпания основного пакета.
- 1200 минут для звонков на номера других операторов по Украине (в сети Киевстар – безлимит).
Предложение станет отличным выбором для тех, кто активно пользуется соцсетями и просматривает видео. Дополнительный бонус – при подключении через MNP (перенос номера) можно получить одну "Суперсилу" бесплатно.
"Свободный Лайф"
Для тех, кто хочет использовать интернет без ограничений. Стоимость – 250 грн в 4 недели.
- Безлимитный интернет (с максимальной скоростью до 50 ГБ, после чего ограничение до 1 Мбит/с).
- 1000 минут на звонки по Украине.
- Дополнительные 1000 минут на все номера, кроме lifecell, при своевременной оплате тарифа.
- Безлимитные звонки внутри сети.
Предложение отлично подойдет для тех, кто не хочет следить за расходом трафика. Даже после использования 50 ГБ можно оставаться онлайн, хотя с меньшей скоростью, которой вполне хватит для мессенджеров и веб-серфинга.
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Напомним Politeka писала, "Киевстар", Vodafone и lifecell хотят изменить статус: в Раду подан законопроект.
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Как сообщала Politeka, В "Киевстаре" сделали важное предупреждение: появятся новые тарифы, что еще нужно знать.