Стало известно, как выбрать тариф Киевстар и lifecell для видео и соцсетей в Украине.

Украинские мобильные операторы Киевстар и lifecell предлагают разнообразные тарифные планы, идеально подходящие для проводящих много времени в сети.

Рассмотрим самые выгодные из них.

"LOVE UA Магнит Контракт"

Один из самых популярных тарифов для активных пользователей мобильного Интернета. Стоимость – 220 грн в 4 недели (актуально на начало 2025 года). Предлагается для абонентов:

30 ГБ мобильного Интернета.

Безлимитный доступ к популярным приложениям (YouTube, Instagram, TikTok и т.д.) после исчерпания основного пакета.

1200 минут для звонков на номера других операторов по Украине (в сети Киевстар – безлимит).

Предложение станет отличным выбором для тех, кто активно пользуется соцсетями и просматривает видео. Дополнительный бонус – при подключении через MNP (перенос номера) можно получить одну "Суперсилу" бесплатно.

"Свободный Лайф"

Для тех, кто хочет использовать интернет без ограничений. Стоимость – 250 грн в 4 недели.

Безлимитный интернет (с максимальной скоростью до 50 ГБ, после чего ограничение до 1 Мбит/с).

1000 минут на звонки по Украине.

Дополнительные 1000 минут на все номера, кроме lifecell, при своевременной оплате тарифа.

Безлимитные звонки внутри сети.

Предложение отлично подойдет для тех, кто не хочет следить за расходом трафика. Даже после использования 50 ГБ можно оставаться онлайн, хотя с меньшей скоростью, которой вполне хватит для мессенджеров и веб-серфинга.

Последние новости Украины:

Напомним Politeka писала, "Киевстар", Vodafone и lifecell хотят изменить статус: в Раду подан законопроект.

Также Politeka писала, что "Киевстар" изменит стоимость тарифов: украинцев предупредили о новом подорожании.

Как сообщала Politeka, В "Киевстаре" сделали важное предупреждение: появятся новые тарифы, что еще нужно знать.