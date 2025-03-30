В Киеве тарифы на коммуналку в апреле, а именно на отопление, газ и горячую воду останутся на уровне прошлого года благодаря мораторию на повышение цен, введенному в связи с военным положением, передает Политека.
Этот запрет действует до конца апреля 2025 года.
Сейчас за отопление придется заплатить – 1654,41 грн/Гкал (по данным Киевтеплоэнерго), электроэнергия – 4,32 киловатт час (без изменений с 1.04.2025)
Правительство пока не планирует пересматривать прайс на свет как минимум до конца года.
Что изменится после 1 мая 2025 года?
Согласно постановлению Кабмина №632, текущие тарифы сохранены до конца месяца. После 1 мая возможны два сценария:
- Повышение электроэнергии,
- Продление действующих цен еще на год.
На данный момент правительство не планирует повышения стоимости, однако эксперты считают, что этот вопрос станет актуальным после окончания войны или в 2026 году при стабильной ситуации.
С 1 мая 2025 года специальные цены для пользователей электроотопления отменяется.
Ранее до 2000 киловатт час – 2,64 (льготный)
Свыше 2000 – 4,32 грн (стандартная ставка)
С 1 апреля 2025 года для всех потребителей электроотопления будет применяться единая ставка – 4,32 грн/кВт·ч.
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