Тарифы на коммунальные услуги в Киеве останутся неизменными до конца апреля 2025 года, но есть нюанс.

В Киеве тарифы на коммуналку в апреле, а именно на отопление, газ и горячую воду останутся на уровне прошлого года благодаря мораторию на повышение цен, введенному в связи с военным положением, передает Политека.

Этот запрет действует до конца апреля 2025 года.

Сейчас за отопление придется заплатить – 1654,41 грн/Гкал (по данным Киевтеплоэнерго), электроэнергия – 4,32 киловатт час (без изменений с 1.04.2025)

Правительство пока не планирует пересматривать прайс на свет как минимум до конца года.

Что изменится после 1 мая 2025 года?

Согласно постановлению Кабмина №632, текущие тарифы сохранены до конца месяца. После 1 мая возможны два сценария:

Повышение электроэнергии,

Продление действующих цен еще на год.

На данный момент правительство не планирует повышения стоимости, однако эксперты считают, что этот вопрос станет актуальным после окончания войны или в 2026 году при стабильной ситуации.

С 1 мая 2025 года специальные цены для пользователей электроотопления отменяется.

Ранее до 2000 киловатт час – 2,64 (льготный)

Свыше 2000 – 4,32 грн (стандартная ставка)

С 1 апреля 2025 года для всех потребителей электроотопления будет применяться единая ставка – 4,32 грн/кВт·ч.

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