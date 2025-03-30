Узнайте, какую пенсию в Украине могут получить люди с инвалидностью в результате военных действий.

С 1 марта 2025 г. произошла индексация пенсий в Украине , которая предусматривает повышение пенсионных выплат для отдельных категорий граждан, в том числе для лиц с инвалидностью, сообщает Politeka.

Помимо этого, выплаты для этой категории увеличились на 11,5%, сообщил Пенсионный фонд Украины.

Согласно новым данным, минимальные размеры выплат для лиц с инвалидностью вследствие войны изменены в таком порядке: для лиц с инвалидностью первой группы денежные начисления увеличиваются с 15 347 до 16 847 гривен (+1500 гривен), для второй группы - с 12 396 до 13 822 гривен (+1426 гривен). (+978 грн.).

Кроме этого, для участников боевых действий установлен минимальный размер выплат в 5528 грн, что также увеличено на 570 грн.

В случае, если расчет пенсии ветеранов меньше этих минимальных сумм, им выплачивается ежемесячная государственная адресная помощь, компенсирующая разницу. Такая поддержка является важным шагом для обеспечения достойного уровня жизни лицам с инвалидностью в результате войны, нуждающимся в дополнительной социальной помощи.