Пенсія в Україні може бути втраченою, причини для скасування виплат літнім людям визначив Пенсійний фонд, повідомляє Politeka.net.
Пенсійний фонд України визначив обставини, за яких пенсійні нарахування може бути припинено.
До них належать:
- Офіційне визнання пенсіонера померлим.
- Виявлення неправдивих даних, на основі яких було призначено нарахування.
- Переїзд на постійне місце проживання за кордон, якщо між Україною та країною, куди виїхала особа, немає договору про пенсійне забезпечення.
- Відсутність руху коштів на пенсійному рахунку протягом шести місяців.
Варто зазначити, що пенсія в Україні може бути поверненою. Для цього потрібно звернутися до Пенсійного фонду особисто або надіслати заяву поштою.
Якщо пенсіонер втратив пенсію, перебуваючи за кордоном, для її відновлення необхідно подати такі документи:
- Копію паспорта громадянина України.
- Оригінал документа, що підтверджує, що особа жива (видається через дипломатичну установу України).
- Копію документа про отримання тимчасового захисту або статусу біженця.
- Копію документа про реєстрацію місця тимчасового проживання за кордоном.
Звернення слід подати до відповідного підрозділу ПФУ для відновлення виплат. Однак розраховувати на те, що їх відновлять моментально, не варто - це станеться за 10 днів після того, як фахівці з'ясують, чому виплати було припинено.
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