Варто зазначити, що пенсія в Україні може бути поверненою - для цього потрібно звернутися до Пенсійного фонду.

Пенсія в Україні може бути втраченою, причини для скасування виплат літнім людям визначив Пенсійний фонд, повідомляє Politeka.net.

Пенсійний фонд України визначив обставини, за яких пенсійні нарахування може бути припинено.

До них належать:

Офіційне визнання пенсіонера померлим.

Виявлення неправдивих даних, на основі яких було призначено нарахування.

Переїзд на постійне місце проживання за кордон, якщо між Україною та країною, куди виїхала особа, немає договору про пенсійне забезпечення.

Відсутність руху коштів на пенсійному рахунку протягом шести місяців.

Варто зазначити, що пенсія в Україні може бути поверненою. Для цього потрібно звернутися до Пенсійного фонду особисто або надіслати заяву поштою.

Якщо пенсіонер втратив пенсію, перебуваючи за кордоном, для її відновлення необхідно подати такі документи:

Копію паспорта громадянина України.

Оригінал документа, що підтверджує, що особа жива (видається через дипломатичну установу України).

Копію документа про отримання тимчасового захисту або статусу біженця.

Копію документа про реєстрацію місця тимчасового проживання за кордоном.

Звернення слід подати до відповідного підрозділу ПФУ для відновлення виплат. Однак розраховувати на те, що їх відновлять моментально, не варто - це станеться за 10 днів після того, як фахівці з'ясують, чому виплати було припинено.

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