Стоит отметить, что пенсия в Украине может быть возвращена – для этого нужно обратиться в Пенсионный фонд.

Пенсия в Украине может быть потеряна, причины для отмены выплат пожилым людям определил Пенсионный фонд, сообщает Politeka.net.

ПФУ определил обстоятельства, при которых пенсионные начисления могут быть прекращены.

К ним относятся:

Официальное признание пенсионера умершим.

Выявление ложных данных, на основе которых была назначены начисления.

Переезд на постоянное место жительства за границу, если между Украиной и страной, куда выехало лицо, нет договора об обеспечении.

Отсутствие движения денежных средств на счете в течение шести месяцев.

Стоит отметить, что пенсия в Украине может быть возвращена. Для этого нужно обратиться в ПФУ лично или отправить заявление по почте.

Если пенсионер потерял деньги, находясь за границей, для ее восстановления необходимо подать следующие документы:

Копия паспорта.

Оригинал документа, подтверждающего, что лицо живо (выдается через дипломатическое учреждение).

Копия документа о получении временной защиты или статуса беженца.

Копию документа о регистрации места временного проживания за границей.

Обращение следует подать в соответствующее подразделение ПФУ для возобновления выплат. Однако рассчитывать на то, что их восстановят моментально, не стоит – это произойдет через 10 дней после того, как специалисты выяснят, почему выплаты были прекращены.

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