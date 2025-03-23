Обнародовали графики отключения газа в Киевской области на неделю с 24 по 30 марта, узнайте, кому стоит подготовиться.

Из-за проведения планового ремонта появились графики отключения газа в Киевской области на неделю с 24 по 30 марта, сообщает Политека.

Как говорится на официальном сайте компании "Газсети", потребителям следует учесть ситуацию.

В сообщении говорится, что запланировано проведение плановых ремонтных работ, что приведет к временным неудобствам в отдельных населенных пунктах.

Согласно информации от Белоцерковского отделения сетей, в течение этого времени в некоторых районах будет временно прекращено газоснабжение для выполнения необходимых ремонтных работ.

Графики отключения газа в Киевской области на неделю с 24 по 30 марта: адреса

Во вторник с 08:00 до 17:00 - м. Белая Церковь, ул. Ивана Зинченко. В среду с 08:00 до 17:00 - с. Шкаровка, Курсантская. С 08:00 в четверг до 17:00 в пятницу - г. Белая Церковь, улица Северная, дом. 1 и Луки Долинского, дом. 3 и 105.

В связи с проведением работ потребителям рекомендовано перекрыть краны на опусках перед приборами и не открывать их до указанного времени возобновления поставок.

Возобновление газоснабжения будет осуществляться работниками «Газсети», которые обеспечат надлежащий уровень обслуживания и оперативно возобновят подачу синего топлива.

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