У низці населених пунктів Київської області на наступному тижні, з 17 по 23 березня 2025 року, діятимуть графіки відключення газу.

У Київській області ТОВ "Газорозподільчі мережі України" з 17 по 23 березня буде проводити планові роботи, через які буде задіяно графіки відключення газу, пише Політека.

Споживачам при цьому рекомендується перекрити крани на опусках перед газовими приладами та не відкривати до зазначеного часу.

У понеділок, 17 березня 2025 року, в селищі Бородянка на Київщині через проведення ремонтно-відновлювальних робіт без газу залишаться мешканці будинку по вулиці Ковельська, 7.

У місті Буча в Київській області на наступному тижні, як повідомляє Політека, заплановано такі графіки тимчасового відключення газу:

по вул. Бориса Гмирі, буд. 4А, 8, 8А, 9 – 18 березня з 10:00 по 17:00;

вул. Івана Кожедуба, буд. 3/1, 3/2 - 19 числа з 10 до 17;

вул. Івана Кожедуба, 3/3, 3/4 - 20 числа з 10 до 17.

У селі Володимирівка Білоцерківського району в у вівторок із 8:00 до 17:00 буде припинено газопостачання будинків по вулицях Вишнева, Лесі України, Лісова, Січнева, Спрортивна, провулках Лісовий і Січневий.

У місті Біла Церква діятимуть такі графіки відключення газопостачання:

у четвер із 8:00 до 17:00 по вулиці Івана Пулюя;

у четвер із 9:00 до 17:00 за адресою просп. Незалежності, 65;

у пʼятницю з 9:00 до 17:00 по просп. Незалежності, 57.

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