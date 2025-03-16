В ряде населенных пунктов Киевской области на следующей неделе, с 17 по 23 марта 2025 года, будут действовать графики отключения газа.

В Киевской области ООО "Газораспределительные сети Украины" с 17 по 23 марта будет проводить плановые работы, из-за которых будут задействованы графики отключения газа, пишет Политека.

Потребителям рекомендуется перекрыть краны на опусках перед газовыми приборами и не открывать до указанного времени.

В понедельник, 17 марта 2025 года, в поселке Бородянка Киевской области из-за проведения ремонтно-восстановительных работ без газа останутся жильцы дома по улице Ковельская, 7.

В городе Буча в Киевской области на следующей неделе, как сообщает Политека, запланированы следующие графики временного отключения газа:

на ул. Бориса Гмыри, дом. 4А, 8, 8А, 9 – 18 марта с 10:00 до 17:00;

ул. Ивана Кожедуба, дом. 3/1, 3/2 – 19 числа с 10 до 17;

ул. Ивана Кожедуба, 3/3, 3/4 – 20 числа с 10 до 17.

В селе Владимировка Белоцерковского района во вторник с 8:00 до 17:00 будет прекращено газоснабжение домов по улицам Вишневой, Леси Украины, Лесной, Январской, Спрортивной, переулкам Лесной и Январский.

В городе Белая Церковь будут действовать следующие графики отключения газоснабжения:

в четверг с 8:00 до 17:00 по улице Ивана Пулюя;

в четверг с 9.00 до 17.00 по адресу просп. Независимости, 65;

в пятницу с 9:00 до 17:00 по просп. Независимости, 57.

Последние новости Украины:

Напомним, Politeka писала, что введен новый вид помощи для ВПЛ в Украине: что нужно знать переселенцам в 2025 году.

Также Politeka писала, какие пенсии получают генералы в Украине, раскрыты суммы и новые правила выплат.

Кроме того, Политека рассказывала об индексации пенсий 2025 года: когда и на сколько увеличат выплаты для украинцев.