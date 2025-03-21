В настоящее время стоимость продукта демонстрирует стабильность, однако в будущем возможно подорожание сахара в Киеве.

Существуют определенные факторы, которые могут повлиять на подорожание сахара в Киеве, сообщает Политика.

Согласно данным, предоставленным Министерством аграрной политики и продовольствия Украины, в 2023 году в Украине было произведено около 1,8 миллиона тонн, что превышает внутренние потребности страны, составляющие до миллиона тонн в год.

Подорожание сахара в Киеве: стоимость в 2024 году

Потому, на первый взгляд, стабильные цены на этот товар выглядят логичными. В начале 2024 года средняя оптовая стоимость составляла 23-24 гривны за килограмм, а отпускные цены варьировались между 26,5 и 27,5 гривнами.

Одной из основных причин такой стабильности является ограничение экспорта. Согласно Меморандуму о взаимопонимании, Украина ограничила его объем до 650 тысяч тонн в 2023/2024 маркетинговом году. Это позволило сохранить достаточный запас продукта на внутреннем рынке и умерить рост цен.

Подорожание сахара в Киеве: прогнозы на лето 2025

Прогнозы относительно отличия летом 2025 года осторожны. Эксперты отмечают, что благодаря высоким экспортным пошлинам и ограничениям квот на экспорт объемы товара в стране могут оставаться на высоком уровне, что будет поддерживать стабильность или даже будет способствовать снижению цен.

В то же время стоимость на другие сладости может вырасти из-за глобальных тенденций на рынке сырья.

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