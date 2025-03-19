Эксперты рассказали о подорожании квартир в Киеве, узнайте, как изменилась стоимость недвижимости в столице.

На вторичном рынке недвижимости зафиксировано ощутимое удорожание квартир в Киеве , за последние шесть месяцев стоимость квадратного метра выросла на 8,82%, более 5 100 гривен, передает Политика.

По данным M2bomber , за год подорожание квартир в Киеве еще ощутимее – на 9,9% (более 5 700 грн).

За последний месяц стоимость квадратного метра поднялась на 2,32% (около полутора тысяч).

Где купить самую дешевую "однушку" в столице?

Аналитики отмечают, что чаще всего цена за "квадрат" в 1-комнатных устанавливается на уровне 48 000 гривен – именно по такой ставке формируется 9,1% объявлений.

Также популярна цена 57 600 (у 8,5% предложений).

Как меняется прайс за "квадрат" в разных районах Киева?

Жилье в столице значительно варьируется в зависимости от района. За квадратный метр придется забрать от 50 520 до 102 232 грн, что создает значительную разницу стоимостью 51 712 между самыми дешевыми и дорогими локациями.

Самые низкие цены зафиксированы в Деснянском районе - 50 520 гривен за "квадрат", в Святошинском - 50 959, Соломенском - 54 634 грн/м², Днепровском - 59 316, Дарницком - 60 433, Подольском - 62 05 5,

Голосеевском – 80770.

Самый дорогой район столицы – Печерский, где прайс составляет 102 232 тысячи.

Кроме того, реальное влияние новой налоговой нагрузки в 2025 году ощутят покупатели, ведь продавцы учитывают налоги в стоимость недвижимости. К этому прибавляется 3-5% комиссии риэлтора, если сделку составляют через посредника.

Последние новости Украины:

Напомним, Politeka писала, что введен новый вид помощи для ВПЛ в Украине: что нужно знать переселенцам в 2025 году.

Также Politeka писала, какие пенсии получают генералы в Украине, раскрыты суммы и новые правила выплат.

Кроме того, Политека рассказывала об индексации пенсий в 2025 году: когда и на сколько увеличат выплаты украинцам.