Переселенці можуть отримати безкоштовне житло у Києві, стало відомо, що для цього потрібно.

Безкоштовне житло для переселенців у Києві надається певним категоріям ВПО, дізнайтесь, кому допоможуть і куди звертатися, передає Політека.

Варіанти з'явилися на сайті ОЛХ. ВПО пропонують допомогу із житлом, проте є умова.

"Пропоную простору окрему кімнату та мінімальну оплату праці за послугу.Треба доглядати бабусю(вона не потребує постійного догляду),переважно приготування їжі та видача ліків (продукти буду закуповувати сама).

Бабуся перебуває в реабілітаційном", - йдеться в оголошенні на ОЛХ.

Також отримати допомогу з проживанням можуть переселенці, які мають реєстрацію у паспорті з наступних областей: Чернігівська, Сумська, Харківська, Херсонська, Миколаївська, Запорізька, Донецька, Луганська, Дніпропетровська.

"Навіть за комунальні не потрібно платити в 2х, 3х, 4х, 6ти-місних кімнатах - ВПО, евакуйованим. При цьому Ви приймаєте участь у волонтерській ініціативі, яка полягає у плетінні маскувальних сіток для ЗСУ (безкоштовні поставки ЗСУ, на фронт) заради нашої перемоги!", - повідомляє організація.

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