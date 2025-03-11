Переселенцы могут получить бесплатное жилье в Киеве, стало известно, что для этого необходимо.

Бесплатное жилье для переселенцев в Киеве предоставляется некоторым категориям ВПЛ, узнайте, кому помогут и куда обращаться, передает Политека.

Варианты появились на сайте ОЛХ. ВПЛ предлагают помощь с жильем, однако есть условие.

"Предлагаю просторную отдельную комнату и минимальную оплату труда за услугу. Надо ухаживать за бабушкой (она не нуждается в постоянном уходе), преимущественно приготовление пищи и выдача лекарств (продукты буду закупать сама). Бабушка находится в реабилитационном периоде после операции (этот период составляет примерно 4-6 месяцев). После этого периода возможно дальнейшее бесплатное проживание. Относительно деталей пишите/звоните", - говорится в объявлении на ОЛХ.

Также получить помощь с проживанием могут украинцы, у которых регистрация в паспорте из следующих областей: Черниговская, Сумская, Харьковская, Херсонская, Николаевская, Запорожская, Донецкая, Луганская, Днепропетровская.

"Даже за коммунальные не нужно платить в 2х, 3х, 4х, 6ти-местных комнатах - ВПО, эвакуированными. При этом Вы принимаете участие в волонтерской инициативе, заключающейся в плетении маскировочных сеток для ВСУ (бесплатные поставки ВСУ, на фронт) ради нашей победы!", - сообщает организация.

Последние новости Украины:

Напомним, Politeka писала, что введен новый вид помощи для ВПЛ в Украине: что нужно знать переселенцам в 2025 году.

Также Politeka писала, какие пенсии получают генералы в Украине, раскрыты суммы и новые правила выплат.

Кроме того, Политека рассказывала об индексации пенсий 2025 года: когда и на сколько увеличат выплаты для украинцев.