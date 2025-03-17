Синоптики предупредили, какие неприятные сюрпризы готовит прогноз погоды в Киеве и области на вторник, 18 марта 2025 года.

Прогнозу погоды на вторник, 18 марта 2025 года, в Киеве и области нечем порадовать украинцев, пишет Politeka.net.

Как сообщают эксперты Украинского гидрометцентра, в течение суток 18 марта будет облачно с прояснениями. Ночью осадки не ожидаются, но в дневные часы местами пройдет небольшой мокрый снег.

В некоторых областях Украины на вторник объявлен первый уровень опасности в связи с порывами ветра до 15-20 метров в секунду, но в Киеве и регионе прогноз погоды обещает умеренный северо-западный ветер до 7-12 метров в секунду, сообщает Политека.

Температура воздуха, как предполагает прогноз погоды на 18 марта, по области ночью составит до -3-8 градусов мороза, а днем ​​от 0 до +5 тепла. В Киеве в ночные часы ожидается до -3-5 градусов мороза, а днем ​​до +2+4 тепла.

Синоптикиня Наталья Диденко отметила, что этот вторник по всей Украине будет одним из самых некомфортных синоптических дней, но дальше ситуация начнет стремительно улучшаться.

По ее словам, в столице в этот день ожидается отсутствие существенных осадков, ночные -3-5 мороза и дневные +2+4 градуса. В среду, 19 числа, холод будет еще держаться, хотя температура воздуха уже немного поднимется. А вот с 20 числа наконец-то начнется весеннее потепление.

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