Пополнение мобильного телефона занимает всего несколько минут, но в спешке можно случайно ошибиться в номере, и деньги могут быть засчитаны на чужой счет Lifecell, сообщает Politeka.net.

В этом случае важно знать, как вернуть деньги.

Обратите внимание: в сервисном центре принимаются только заявления, если в номерном знаке ошибка составляет 1-2 цифры. Если номер указан полностью неправильно, возврат средств невозможен.

Если при пополнении счета или использовании услуги «Перевод баланса» вы ошибочно указали цифры телефона или договора и средства были зачислены на счет другого абонента Лайфсел, вам следует:

Звоните в контакт-центр на 5433, чтобы срочно приостановить платеж. Если деньги еще остаются на счете другого абонента, они будут заблокированы и не смогут быть потрачены до перевода на правильный номер.

Посетить магазин lifecell с документом, подтверждающим ваше лицо, а также платежным документом (чек или квитанция, полученная при пополнении через терминал, банкомат или онлайн-сервисы как Portmone или ПриватБанк), и заполнить заявление на перевод средств.

Также вы можете обратиться онлайн через веб-чат, социальные сети или отправить электронное письмо по адресу: refill@lifecell.com.ua.

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