Компания Kyivstar предлагает своим абонентам услугу "Антиопределитель", позволяющую скрыть номер телефона во время звонка, сообщает Politeka.net.
Об этом сообщили в компании и уточнили, как увидеть скрытый телефон.
Подключение этой услуги бесплатно, а ежедневная плата составляет 3,30 гривны (с учетом налогов и сборов).
После активации, чтобы ваш номер не отображался при звонке, нужно набирать комбинацию #31# перед номерным контактом абонента, которому вы звонили.
Чтобы узнать скрытый контакт Kyivstar, абоненты могут использовать несколько способов.
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Проверьте информацию в "Мой Киевстар", где хранится детализированный счет звонков ненулевой продолжительности. Для этого нужно зайти в раздел "Расходы и платежи", выбрать подходящий период, включить "Детализацию расходов" и найти нужный контакт в строке "Номер телефона/Информация".
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Активировать "Суперопределитель", позволяющий определять скрытые телефоны. Для подключения этой услуги достаточно: отправить USSD-запрос 168 1#. Заказать через "Мой Киевстар". Вызов 477 или 477 25 .
После активации на экране смартфона появится контакт звонящего, даже если он был скрыт, или имя контакта, если он находится в книге звонков. Стоимость этой услуги составляет 5 гривен в день, подключение – бесплатное.
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