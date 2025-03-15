После активации на экране смартфона появится контакт звонившего абонента Киевстар, даже если он был скрыт.

Компания Kyivstar предлагает своим абонентам услугу "Антиопределитель", позволяющую скрыть номер телефона во время звонка, сообщает Politeka.net.

Об этом сообщили в компании и уточнили, как увидеть скрытый телефон.

Подключение этой услуги бесплатно, а ежедневная плата составляет 3,30 гривны (с учетом налогов и сборов).

После активации, чтобы ваш номер не отображался при звонке, нужно набирать комбинацию #31# перед номерным контактом абонента, которому вы звонили.

Чтобы узнать скрытый контакт Kyivstar, абоненты могут использовать несколько способов.

Проверьте информацию в "Мой Киевстар", где хранится детализированный счет звонков ненулевой продолжительности. Для этого нужно зайти в раздел "Расходы и платежи", выбрать подходящий период, включить "Детализацию расходов" и найти нужный контакт в строке "Номер телефона/Информация".

Активировать "Суперопределитель", позволяющий определять скрытые телефоны. Для подключения этой услуги достаточно: отправить USSD-запрос 168 1#. Заказать через "Мой Киевстар". Вызов 477 или 477 25 .

После активации на экране смартфона появится контакт звонящего, даже если он был скрыт, или имя контакта, если он находится в книге звонков. Стоимость этой услуги составляет 5 гривен в день, подключение – бесплатное.

Последние новости Украины:

Напомним Politeka писала, "Киевстар", Vodafone и lifecell хотят изменить статус: в Раду подан законопроект.

Также Politeka писала, что "Киевстар" изменит стоимость тарифов: украинцев предупредили о новом подорожании.

Как сообщала Politeka, В "Киевстаре" сделали важное предупреждение: появятся новые тарифы, что еще нужно знать.