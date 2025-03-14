Подорожание цитрусовых фруктов в Киеве можно заметить особенно на продукты премиум-класса.

За последний месяц изменились цены на некоторые виды апельсинов и лимонов - наблюдается подорожание цитрусовых фруктов в Киеве, сообщает Politeka.net.

Данные опубликовали на сайте Минфин.

Цитрусовые фрукты, как и другие сезонные продукты часто меняют свою стоимость в зависимости от спроса и предложения на рынке.

На сегодня средняя стоимость 1 кг апельсинов составляет 61,35 гривен, что на 2 гривны меньше, чем в феврале, когда их стоимость составляла 63,35 грн.

Апельсины из Египта стоят 59,90 грн за килограмм, что на 4,62 дешевле по сравнению с декабрьскими ценниками в 64,52.

Подорожание цитрусовых фруктов в Киеве можно заметить на апельсины премиум-класса в марте продаются за 86,80 грн за килограмм, тогда как в феврале они стоили 75,46 Таким образом, их цена увеличилась почти на 12 грн.

Тем временем средняя стоимость лимонов в марте составляет 100,80. В течение месяца они подорожали, ведь в феврале были по 72,64. То есть лимоны претерпели подорожание цитрусовых фруктов в Киеве.

Среднеценовая позиция мандаринов составляет 72,00 гривны за килограмм, что на 10,58 меньше, чем в декабре, когда они стоили 81,75 гривны. Мандарины из Испании продаются по 124,90 за килограмм, что дешевле, чем в декабре, когда их цена была 142,87.

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