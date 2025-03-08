Синоптики дали детальный прогноз погоды в Киеве и Киевской области на 9 марта и рассказали о новых температурных рекордах.

Украинские эксперты гидрометцентра рассказали, каким будет прогноз погоды в Киеве и Киевской области на воскресенье, 9 марта 2025 года, сообщает Политека.

По прогнозу будет солнечная погода с небольшой облачностью.

Никаких осадков не ожидается, а ветер будет умеренный, юго-восточный, до 5-10 метров в секунду.

По данным Укргидрометцентра, прогноз погоды в Киеве и Киевской области 9 марта также порадует украинцев температурами. Если ночью температура воздуха в Киевской области местами опустится до -2 градусов мороза, то днем ​​она поднимется до +13+18 градусов.

В городе Киев, как предполагает прогноз погоды на 9 марта, ночью ожидается от +1 до +3 градусов, а днем ​​- аж +16+18 тепла.

Между тем, эксперты Центральной геофизической обсерватории имени Бориса Срезневского сообщили, что эти дни марта в 2025 году демонстрируют рекордные температурные показатели.

В частности сообщается, что 7 марта 2025 года в Киевской области (метеорологическая станция Борисполь) был зафиксирован новый рекорд максимальной суточной температуры воздуха – 19,8 градусов тепла, что на 2,8 градуса превысило прошлый рекорд, который держался с 7 марта 2002 года.

А накануне, 6 марта, погода в Киевской области установила сразу три рекорда: самая высокая минимальная температура за сутки, максимальная температура в полдень, самая высокая среднесуточная температура воздуха.

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