Ветераны боевых действий в Украине, в частности, в Киеве, имеют право на ряд социальных льгот, которые также распространяются на членов их семьи.

Одной из важных категорий являются льготы для родителей ветеранов, которые могут снизить расходы на коммунальные услуги и другие нужды, сообщает Politeka.net .

Об этом информируют в Минветеране.

Льготы для семей участников боевых действий

Согласно украинскому законодательству, участники боевых действий имеют право на 75-процентную скидку на оплату коммунальных услуг, и эта льгота касается не только самого ветерана, но и его семьи. Одновременно льготы для родителей проживающих с ним ветеранов включают скидки на коммунальные услуги. В Киеве это особенно актуально, ведь столичные тарифы на коммуналку могут оказаться высокими.

Кто может получить льготу?

Согласно законодательству, льгота предоставляется не только ветерану, но и тем членам его семьи, проживающим вместе с ним. В категории лиц, имеющих право на льготы, входят:

муж или жена участника боевых действий;

Дети младше 18 лет;

Совершеннолетние дети с инвалидностью I или II группы;

Нетрудоспособные родители ветерана, живущие вместе с ним;

Лица, находящиеся на попечении ветерана и проживающие вместе с ним.

Как получить льготы на коммунальные услуги?

Чтобы получить скидку на 75% на коммунальные услуги в Киеве, необходимо подать заявку в Пенсионный фонд Украины (ПФУ). Это можно сделать несколькими способами:

Лично в отделении ПФУ – самый распространенный метод для тех, кто не может подать онлайн заявку.

По почте – отправить заявку в адрес ПФУ.

Онлайн через официальный сайт ПФУ – для удобства и экономии времени.

Полезные контакты

Остаются вопросы? Для подробной консультации можно обратиться на горячую линию ПФУ по номеру 0800-503-753. Они окончательно сообщат, какие еще льготы для родителей ветеранов могут быть доступны в Киеве.

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