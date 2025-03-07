Если из-за войны пришлось покинуть дом и переехать в более безопасный регион Украины, можно оформить статус ВПЛ в Киеве и получить государственные выплаты.

Статус ВПЛ в Киеве также позволяет переоформить социальные выплаты, пенсию, получить доступ к медицинскому обслуживанию и устроить ребёнка в детский сад или школу.

Оформить статус ВПЛ в Киеве можно как онлайн в несколько кликов через приложение «Дія», так и офлайн по месту проживания, пишет Politeka.net.

Согласно постановлению Кабмина, подать заявление могут граждане, которые вынужденно покинули место жительства из-за боевых действий и временно поселились в другом регионе Украины, в том числе в пределах одной громады.

Оформить статус ВПЛ в Киеве могут жители таких областей:

Черниговская,

Сумская,

Харьковская,

Херсонская,

Николаевская,

Запорожская,

Донецкая,

Луганская,

Житомирская,

Одесская,

Волынская,

Днепропетровская,

Киевская область,

город Киев.

Перечень регионов может изменяться, поэтому важно проверять актуальную информацию в официальных документах Кабинета Министров Украины.

Оформление статуса ВПЛ в Киеве — это право, а не обязанность, но без него невозможно получить государственные выплаты. Также этот документ требуется для оформления социальных пособий, медицинской помощи, поиска жилья и устройства детей в образовательные учреждения.

Финансовая помощь предоставляется только гражданам, переехавшим из зон боевых действий, временно оккупированных или заблокированных территорий. Перечень таких территорий утверждает Министерство по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины.

Дополнительную информацию можно получить на бесплатной горячей линии: 0 (800) 331-834 (ежедневно с 8:00 до 22:00).

Как оформить статус ВПЛ в Киеве

Оформление статуса и подача заявки на выплаты возможны онлайн без очередей и бумажных документов.

Важно: в приложении должна отображаться карта налогоплательщика и один из паспортов (ID-карта или биометрический загранпаспорт).

Обновите приложение «Дія» и авторизуйтесь. В разделе «Услуги» выберите подачу заявки на статус ВПЛ . Укажите текущий адрес проживания и подтвердите геолокацию. Если у вас есть ребёнок и его свидетельство о рождении отображается в «Дії», можно оформить статус ВПЛ и для него. Сразу же можно подать заявку на финансовую помощь (2 000 грн в месяц для взрослых и 3 000 грн для детей). Выберите карту єПідтримка для начисления выплат (если её нет, оформите в любом банке). Проверьте данные и отправьте заявку.

Если система выдаёт ошибку, попробуйте снова через некоторое время. После одобрения статус ВПЛ и справка появятся в разделе документов приложения «Дія».

Офлайн в ЦНАП или органах соцзащиты

Выберите ближайший центр предоставления административных услуг (ЦНАП) или управление соцзащиты. Подготовьте документы: заявление о постановке на учёт ВПО,

паспорт гражданина Украины,

документ, подтверждающий регистрацию по месту жительства (если нет отметки в паспорте, подойдут военный билет, трудовая книжка, медицинские документы и др.),

при подаче от имени ребёнка – свидетельство о рождении. Оформите карту для начисления выплат (или закажите новую в банке). Подайте заявление на получение статуса ВПЛ в Киеве.

Обычно справку выдают в день обращения, но если нет документа о регистрации в пострадавшем регионе, рассмотрение может занять до 15 рабочих дней.

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