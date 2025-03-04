Полномасштабная война оставила без крова миллионы украинцев, это касается и жителей Киева.

Государство ввело механизм компенсации для тех жителей Киева, чье жилье было повреждено или разрушено в результате военных действий, сообщает Politeka.net.

Программа "єВосстановлення" предусматривает значительные выплаты для владельцев квартир, домов и ОСМД в Киеве, но есть несколько важных нюансов, которые следует знать перед подачей заявки.

Кто может получить компенсацию в Киеве

Право на компенсацию имеют граждане Украины, чье жилье было повреждено или разрушено после 24 февраля 2022 года в результате войны. В частности, на выплату могут претендовать: владельцы квартир, домов и других жилых помещений; наследники погибших владельцев, если их право на наследство подтверждено; ОСМД или управляющие компании, если повреждены многоквартирные дома.

Приоритетом в получении компенсаций являются участники боевых действий, ветераны, мобилизованные лица, люди с инвалидностью I и II группы, а также многодетные семьи.

Размер компенсации для жителей Киева

Размер компенсации зависит от состояния жилья. Если квартира или дом частично повреждены, суммы компенсаций составляют: до 350 000 грн - для поврежденных квартир; до 500 000 грн - для поврежденных частных домов.

Если жилье полностью разрушено и не подлежит ремонту, компенсация предоставляется в виде жилого сертификата, который можно использовать для покупки нового жилья.

Как подать заявку на компенсацию в Киеве

Процесс подачи заявки прост и доступен через несколько каналов: через приложение или портал "Действие" - самый быстрый и удобный способ, который занимает несколько минут. В ЦНАПе или через нотариуса – если нет доступа к цифровым сервисам.

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