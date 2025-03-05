В марте 2025 года ФЛП в Киеве должны выполнить ряд обязательных финансовых и налоговых обязательств, чтобы избежать штрафов.

ФЛП в Киеве должны подать не только отчетность, но и обновить фискальные чеки и своевременно уплатить налоги, сообщает Politeka.

Как пишет издание Новости.LIVE, до 17 марта 2025 года ФЛП в Киеве должны подать заявление в налоговую о переходе на упрощенную систему налогообложения со 2 квартала 2025 года или об изменении группы плательщика единого налога. Это крайний срок для тех, кто намерен изменить систему налогообложения или группу. После этого можно будет сделать это только по завершении 2 квартала.

До 20 марта ФЛПам в Киеве необходимо подать несколько деклараций, в частности: декларацию по акцизному налогу за февраль, декларацию по плате за землю (для физических лиц, не являющихся гражданами), отчетность по налогу на добавленную стоимость.

Этот день также является конечным сроком для уплаты ряда налогов для ФЛП в Киеве: авансового взноса по военному сбору для плательщиков единого налога 1, 2 и 4 групп; авансового взноса по единому налогу для плательщиков 1 и 2 групп.

Также это касается единого социального взноса за наемных работников за февраль (кроме горных предприятий) и авансового взноса по налогу на доходы физических лиц за место розничной торговли горючим для ФЛП на общей системе.

Для ФЛП 3 группы в Киеве сроки подачи отчетности и уплаты налогов наступят только после завершения 1 квартала. Важно помнить, что за несвоевременное исполнение налоговых обязательств контролирующий орган налагает штрафы — например, для 1 и 2 групп штраф составит 50% суммы долга.

Кроме того, с 1 марта 2025 года вступают в силу новые требования к фискальным чекам. Они должны содержать все обязательные реквизиты, в противном случае чек будет признан недействительным. В случае невыполнения требований, ФЛП может получить штраф в размере 100% от стоимости проданных товаров.

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