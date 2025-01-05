В 2025 году на колебания курса гривны в Украине будут влиять несколько факторов, включая продолжение боевых действий, энергетический террор со стороны России и стабильность международной помощи.

Сколько и почему за этот год лишится гривна, объясняют аналитики.

Курс гривны будет оставаться нестабильным, и Национальный банк Украины будет продолжать политику управляемой гибкости. Ожидается, что среднегодовой курс гривны достигнет 43,3 гривны за доллар, а к концу года может подняться до 45,5 гривны за доллар, как отметил Сергей Колодий, главный эксперт по макроэкономическому анализу Райффайзен Банка.

Основными факторами, влияющими на курс, будут оставаться риски безопасности. Эксперты прогнозируют, что НБУ будет активно ограничивать девальвацию гривны.

Антон Куренный, дилер департамента глобальных рынков ОТП Банка, отметил, что в 2025 году на курс гривни будут влиять сезонные факторы, а также повышенный спрос из-за военных закупок и потребностей энергетического сектора, что может давить на национальную валюту.

Финансовый аналитик Андрей Шевчишин, член Украинского общества финансовых аналитиков также прогнозирует, что курс гривны достигнет уровня 45 гривен за доллар, что будет необходимо для обеспечения бюджетных поступлений. Он подчеркнул, что такие колебания являются частью нормального курсового движения и НБУ продолжит политику поддержания стабильности на валютном рынке.

Источник: Фокус.

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