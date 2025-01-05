Клиент "ПриватБанка" подверг критике сервис "Универсальная Gold" - его не устраивают скрытые комиссии и дискриминация военных.

Жалоба была опубликована на портале "Минфин".

Клиент государственного "ПриватБанка" поделился негативным опытом использования кредитной карты "Универсальная Gold", указав на ряд проблем, среди которых скрытые комиссии, непонятные условия кредитования и дискриминация военнослужащих.

По словам мужчины, который пользуется картой "ПриватБанка" уже более 10 лет, уровень сервиса банка значительно ухудшился.

Скрытые комиссии. О них можно узнать только после подробного изучения сложных условий договора.

О них можно узнать только после подробного изучения сложных условий договора. Дискриминация военных. Военнослужащих, несмотря на их статус, банк считает неблагонадежными заемщиками во время войны.

Военнослужащих, несмотря на их статус, банк считает неблагонадежными заемщиками во время войны. Постоянные изменения правил. ПриватБанк в одностороннем порядке изменяет условия обслуживания, не сообщая об этом клиентов должным образом.

ПриватБанк в одностороннем порядке изменяет условия обслуживания, не сообщая об этом клиентов должным образом. Низкая эффективность колл-центра. Клиенты часто сталкиваются с игнорированием своих запросов и непроизводительными ответами операторов горячей линии.

Клиенты часто сталкиваются с игнорированием своих запросов и непроизводительными ответами операторов горячей линии. Очереди в отделениях. Из-за низкого уровня мотивации сотрудников офисов даже небольшие очереди обслуживаются часами.

Кроме того, клиент "ПриватБанка" обратил внимание на то, что банк трактует законы Украины по своему усмотрению, не выполняя взятые на себя обязательства.

"Решил написать впечатление от пользователя карты "Голд" с более чем 10-летним стажем. До такого ужасного уровня сервис банка опустился впервые на моей памяти. Это при том, что банк занимает лидирующее положение в стране", - резюмировал клиент "ПриватБанка". ".

В "ПриватБанке" ответили на развернутую жалобу клиента относительно недостатков их работы. Там отметили, что изучат описанную ситуацию и дополнительно свяжутся по итогам ее рассмотрения.

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