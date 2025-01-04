Полицейские попросили мужчину объяснить причину пребывания на улице ночью и показать документы, но он стал агрессивно вести себя, а затем начал наносить удары.

В новогоднюю ночь в Луцке пьяный мужчина напал на правоохранителей.

Как информирует прессслужба Главного управления национальной полиции в Волынской области, инцидент произошел 1 января около 4 часов утра, когда патрульный наряд полиции заметил на улице человека, который нарушал комендантский час. Мужчина находился в явном состоянии алкогольного опьянения.

Правоохранители попросили у него объяснить причину нахождения на улице ночью и показать документы. Однако вместо того, чтобы выполнить законные требования полицейских, мужчина стал агрессивно вести себя, а затем начал наносить удары.

Правоохранители Луцка задержали мужчину. По факту инцидента мужчине объявили подозрение по части 2 статьи 345 Уголовного кодекса Украины (угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа). По этой статье правонарушителю грозит до 5 лет лишения свободы.

Ранее Politeka также писала , что в Черниговской области суд наказал военнообязанного, проигнорировавшего вызов в Территориальный центр комплектования (ТЦК) из-за запрета матери. В июле 2024 года мужчина прошел медицинское освидетельствование и был признан годным к военной службе. После этого он получил боевую повестку и обязывался явиться в ТЦК для отправки на службу.



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