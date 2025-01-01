Сначала мужчина отрицал свою вину, однако во время слушаний признал факт уклонения от призыва.

В Черниговской области суд наказал военнообязанного, проигнорировавшего вызов в Территориальный центр комплектования (ТЦК) из-за запрета матери.

Судебный приговор опубликован в Едином государственном реестре судебных решений.

Детали инцидента

В июле 2024 года мужчина прошел медицинское освидетельствование и был признан годным к военной службе. После этого он получил боевую повестку и обязывался явиться в ТЦК для отправки на службу. Однако на следующий день в военкомат так и не прибыл.

На суде обвиняемый пояснил, что не исполнил свой долг из-за запрета матери, которая настаивала, чтобы он не проходил службу. Сначала мужчина отрицал свою вину, однако во время слушаний признал факт уклонения от призыва. Он сообщил о готовности исправить ошибку и служить.

Решение суда

Рассмотрев материалы дела, суд признал мужчину виновным в уклонении от призыва военной службы во время мобилизации. Ему назначили наказание в виде трех лет лишения свободы.

Также Politeka писала о том, что суд признал виновным уроженца села Удобное Белгород-Днестровского района в уклонении от военной службы в условиях военного положения. Мужчина, работавший офицером мобилизационной группы, добровольно сдался после длительного уклонения и признал свою вину, искренне раскаявшись в содеянном.

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Также Politeka писала, что мужчине по ошибке пришли деньги и он решил их не возвращать.