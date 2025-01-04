5 января по новому церковному календарю православные отмечают Навечерие Крещения Господня или Богоявления.
В народном календаре 5 января - Крещенский сочельник, Голодная кутья.
5 января (18 января по старому стилю) - праздник Навечерие Крещения Господня или Богоявления, который также называют Крещенским сочельником.
Крещенский сочельник знаменует окончание Святок и подготовку к величайшему событию, одному из самых важных праздников - Крещения Господня.
Праздник Крещения имеет два названия - Богоявление и Крещение Господа Бога и Спаса нашего Иисуса Христа, и был установлен в честь крещения Иисуса Христа в водах реки Иордан Иоанном Крестителем.
Церковный праздник 5 января по старому стилю - день памяти святого Феодула Критского и еще девять мучеников.
Очень важно 5 января делать добрые дела, помогать нуждающимся, молиться за их здоровье.
Что нельзя делать 5 января:
В Крещенский сочельник запрещалось ссориться, злословить, думать плохое.
Кроме того, нельзя давать деньги взаймы - это может привести к финансовым проблемам.
После заката наши предки старались не стирать и убирать, ведь вода считалась священной и ее нельзя было "загрязнять".
Читайте также:
Погода на Рождество и Новый год: синоптик сделала прогноз
Что не стоит надевать на Рождество 2025: традиции, которые помогут привлечь благополучие в дом
Идеальные подарки для каждого знака Зодиака на 2025 год: лучшие идеи от астрологов