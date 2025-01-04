5 января 2025 года, узнайте, какой сегодня церковный праздник по новому и старому календарю.

5 января по новому церковному календарю православные отмечают Навечерие Крещения Господня или Богоявления.

В народном календаре 5 января - Крещенский сочельник, Голодная кутья.

5 января (18 января по старому стилю) - праздник Навечерие Крещения Господня или Богоявления, который также называют Крещенским сочельником.

Крещенский сочельник знаменует окончание Святок и подготовку к величайшему событию, одному из самых важных праздников - Крещения Господня.

Праздник Крещения имеет два названия - Богоявление и Крещение Господа Бога и Спаса нашего Иисуса Христа, и был установлен в честь крещения Иисуса Христа в водах реки Иордан Иоанном Крестителем.

Церковный праздник 5 января по старому стилю - день памяти святого Феодула Критского и еще девять мучеников.

Очень важно 5 января делать добрые дела, помогать нуждающимся, молиться за их здоровье.

Что нельзя делать 5 января:

В Крещенский сочельник запрещалось ссориться, злословить, думать плохое.

Кроме того, нельзя давать деньги взаймы - это может привести к финансовым проблемам.

После заката наши предки старались не стирать и убирать, ведь вода считалась священной и ее нельзя было "загрязнять".

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