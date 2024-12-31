Церковный праздник 1 января новому и старому стилю, узнайте, что нельзя делать в этот день.
1 января по новому церковному календарю отмечают большой праздник - Обрезание Господне, а также вспоминают Василия Кесарийского (Великого).
В народном календаре называют 1 января Васильев день.
Православный праздник 1 января (14 января по старому стилю) - Обрезание Господне и день памяти святого Василия Великого (Кесарийского).
Святому наши предки приписывали изобретение иконостаса, авторство многочисленных проповедей и молитв.
Запреты на церковном празднике 1 января:
По поверьям, способ призвать деньги в руки - это вместо мыла натереть ладони монетами.
Запрещалось 1 января много работать или целый год придется испытывать постоянные трудности.
Нельзя выносить старые вещи на выброс, и даже мусор лучше выбрасывать в другой день - иначе можно выгнать из дома удачу.
Считалось плохой приметой ссориться 1 января, так как конфликт можно ненароком перенести на семью и весь год страдать от раздоров.
Приметы 1 января:
Если в первый день Нового года будет звездное ночное небо без туч, то это сулило богатый урожай ягод;
Ткже раньше говорили, какая погода сегодня - такая и в июне будет;
Иней на деревьях 1 января издавна считали хорошим знаком для проведения сельскохозяйственных работ.
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