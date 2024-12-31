Украинцам рассказали о церковном празднике 1 января, известно о запретах и приметах этого дня.

Церковный праздник 1 января новому и старому стилю, узнайте, что нельзя делать в этот день.

1 января по новому церковному календарю отмечают большой праздник - Обрезание Господне, а также вспоминают Василия Кесарийского (Великого).

В народном календаре называют 1 января Васильев день.

Православный праздник 1 января (14 января по старому стилю) - Обрезание Господне и день памяти святого Василия Великого (Кесарийского).

Святому наши предки приписывали изобретение иконостаса, авторство многочисленных проповедей и молитв.

Запреты на церковном празднике 1 января:

По поверьям, способ призвать деньги в руки - это вместо мыла натереть ладони монетами.

Запрещалось 1 января много работать или целый год придется испытывать постоянные трудности.

Нельзя выносить старые вещи на выброс, и даже мусор лучше выбрасывать в другой день - иначе можно выгнать из дома удачу.

Считалось плохой приметой ссориться 1 января, так как конфликт можно ненароком перенести на семью и весь год страдать от раздоров.

Приметы 1 января:

Если в первый день Нового года будет звездное ночное небо без туч, то это сулило богатый урожай ягод;

Ткже раньше говорили, какая погода сегодня - такая и в июне будет;

Иней на деревьях 1 января издавна считали хорошим знаком для проведения сельскохозяйственных работ.

Читайте также:

Погода на Рождество и Новый год: синоптик сделала прогноз

Что не стоит надевать на Рождество 2025: традиции, которые помогут привлечь благополучие в дом

Идеальные подарки для каждого знака Зодиака на 2025 год: лучшие идеи от астрологов