Прогнозируется, что атмосфера будет посещать фронты с повышенным давлением, что приведет к периодическим изменениям погоды.

Синоптикиня рассказала о прогнозе погоды в Украине на Рождество и Новый год.

Как сообщила Наталья Птуха для 24 канала, резких изменений в погодных условиях Рождества ожидать не следует.

«Процесс будет подобен тому, что мы наблюдаем сейчас: сначала атмосферный фронт со смешанными осадками, а затем пауза в осадках и немного прохладнее ночи из-за прояснения», – отметила синоптикиня Укргидрометцентра Наталья Птуха.

Что касается температуры, то она будет близка к нулю или немного выше. "На этой неделе температура будет плюсовой, а на следующей неделе ожидается температура около нуля", - добавила она.

На вопрос о погоде на Новый год Птуха отметила, что пока рано делать точные прогнозы. "Однако в начале следующей недели будут атмосферные процессы с северо-запада, которые будут сохраняться до конца месяца", - пояснила она.

Прогнозируется, что атмосфера будет посещать фронты с повышенным давлением, что приведет к периодическим изменениям погоды.

Относительно возможного снежного покрова на праздник это зависит от температуры. «Если температура опустится ниже нуля, даже на 2 градуса, мы можем ожидать снег и снежный покров. Если температура будет выше, снег будет сразу таять», – уточнила синоптикиня.

Что касается морозов, то с 19 по 20 декабря в Украине немного потеплеет, но уже к 21 числу температура снова потеряется. По словам Натальи Диденко, сильных морозов к Рождеству не требуется.

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