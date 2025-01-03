4 января 2025 года, узнайте, какой сегодня церковный праздник по новому и старому календарю.

4 января по новому церковному календарю в православной церкви отмечают Собор 70-ти апостолов.

4 января (17 января по старому стилю) - Собор 70-ти апостолов, учеников Иисуса Христа, которые сделали огромный вклад в распространение христианства в мире.

Праздник 4 января по старому стилю - день памяти святой великомученицы Анастасии.

Святую Анастасию в народе называли помощницой беременным и целительницей. Среди святых женщин по степени почитания Святая Анастасия занимает второе место после Параскевы.

В народном календаре 4 января - праздник Зосимов день.

Святого Зосиму издавна считают покровителем пчеловодов, 4 января по традиции нужно поставить на стол тарелку с медом или медовую выпечку и сладости, дабы быть с медом весь год.

4 января можно пойти в храм или же помолиться дома, а в молитвах просят укрепить веру и дух, защитить от зла, избавить от отчаяния, подсказать решение и помочь в сложной ситуации.

Что нельзя делать 4 января:

Нельзя бить животных, в ином случае будут проблемы со здоровьем.

На Анастасию не следует прокалывать уши, согласно поверью, проколы будут долго заживать.

Не рекомендуется по дому ходить босиком и вязать, в противном случае одного из родственников могут осудить и посадить в тюрьму.

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