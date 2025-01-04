В Пенсионном фонде рассказали, почему некоторых пенсионеров-льготников заставят платить за коммунальные услуги.

В Пенсионном фонде объяснили, почему некоторые пенсионеры-льготники могут быть вынуждены платить за коммунальные услуги.

Об этом заявили в Пенсионном фонде Украины.

Пенсионеры, работавшие учителями в сельской местности, имеют право на льготу в виде 100% возмещения стоимости жилищно-коммунальных услуг. Однако некоторые граждане могут лишиться этого права.

Согласно информации Пенсионного фонда Украины, условия предоставления этой льготы предусматривают, что пенсионер должен жить в сельской местности после ухода на пенсию, а его доход за последние шесть месяцев не должен превышать 4240 гривен.

В случае изменения места проживания или увеличения дохода право на льготу аннулируется. В таком случае пенсионер может обратиться за оформлением субсидии на общих условиях.

Напомним, с июля 2025 года, если правительство Украины внедрит пенсионную реформу, правила индексации украинских пенсий претерпевают определенные изменения.

Вместо повышения на фиксированный процент выплаты будут перечисляться по новой формуле, учитывающей актуальные показатели зарплаты.

Однако таких выплат пока ждать не стоит. На реализацию новой формулы не хватает средств. В проекте закона предусмотрен механизм "корректирующего коэффициента финансовой устойчивости". Его будут использовать для определения стоимости одного балла пенсионного стажа до 28 февраля 2030 года.

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