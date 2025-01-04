В 2025 году отдельные категории граждан, в том числе проживающие в сельской местности пенсионеры, имеют право на льготы по оплате жилищно-коммунальных услуг.
Как сообщили в ПФУ, особенно это касается тех, кто работал по определенным профессиям.
Право на льготу в размере 100% скидки имеют пенсионеры, которые:
- работали в сельской местности по следующим специальностям:
- медицинские и фармацевтические работники;
- специалисты по защите растений;
- работники музеев и библиотек;
- работники государственных и коммунальных учреждений культуры, а также учебных заведений сферы культуры;
- продолжают проживать в сельской местности после ухода на пенсию.
Льгота распространяется также на приобретение твердого и жидкого печного топлива и сжиженного газа в пределах установленных норм. Пенсионеры, которые:
- имеют менее трех лет стажа работы по соответствующей специальности;
- или на момент ухода на пенсию не работали по этим профессиям,
не могут претендовать на льготу.
Чтобы получить льготу, пенсионеру необходимо:
- Подать заявление на предоставление льгот по оплате жилищно-коммунальных услуг или приобретение топлива.
- Предоставить документы , подтверждающие проживание в сельской местности.
- Для внесения в Реестр льготников требуются:
- заявление на включение в Реестр;
- справка, подтверждающая право на льготу. Ее выдают в соответствующих учреждениях (отделах образования, здравоохранения, культуры), райгосадминистрациях или сельских советах на основе данных трудовой книги.
Оформить льготы можно тремя способами:
- Лично через сервисные центры Пенсионного фонда Украины (ПФУ), органы местного самоуправления, центры предоставления административных услуг (ЦНАП).
- По почте – в адрес органа ПФУ.
- Онлайн – через вебпортал электронных услуг ПФУ, мобильное приложение "Пенсионный фонд" или портал "Действие".
В ПФУ подчеркивают, что представление документов обязательно для получения льгот.
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