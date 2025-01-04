В 2025 году отдельные категории граждан, в том числе проживающие в сельской местности пенсионеры, имеют право на льготы по оплате жилищно-коммунальных услуг.

Как сообщили в ПФУ, особенно это касается тех, кто работал по определенным профессиям.

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Право на льготу в размере 100% скидки имеют пенсионеры, которые:

  • работали в сельской местности по следующим специальностям:
    • медицинские и фармацевтические работники;
    • специалисты по защите растений;
    • работники музеев и библиотек;
    • работники государственных и коммунальных учреждений культуры, а также учебных заведений сферы культуры;
  • продолжают проживать в сельской местности после ухода на пенсию.

Льгота распространяется также на приобретение твердого и жидкого печного топлива и сжиженного газа в пределах установленных норм. Пенсионеры, которые:

  • имеют менее трех лет стажа работы по соответствующей специальности;
  • или на момент ухода на пенсию не работали по этим профессиям,
    не могут претендовать на льготу.

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Чтобы получить льготу, пенсионеру необходимо:

  1. Подать заявление на предоставление льгот по оплате жилищно-коммунальных услуг или приобретение топлива.
  2. Предоставить документы , подтверждающие проживание в сельской местности.
  3. Для внесения в Реестр льготников требуются:
    • заявление на включение в Реестр;
    • справка, подтверждающая право на льготу. Ее выдают в соответствующих учреждениях (отделах образования, здравоохранения, культуры), райгосадминистрациях или сельских советах на основе данных трудовой книги.

Оформить льготы можно тремя способами:

  • Лично через сервисные центры Пенсионного фонда Украины (ПФУ), органы местного самоуправления, центры предоставления административных услуг (ЦНАП).
  • По почте – в адрес органа ПФУ.
  • Онлайн – через вебпортал электронных услуг ПФУ, мобильное приложение "Пенсионный фонд" или портал "Действие".

В ПФУ подчеркивают, что представление документов обязательно для получения льгот.

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