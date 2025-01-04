Скидка предоставляется в течение двенадцати месяцев с месяца обращения, но не позднее конца текущего года.

В 2025 году отдельные категории граждан, в том числе проживающие в сельской местности пенсионеры, имеют право на льготы по оплате жилищно-коммунальных услуг.

Как сообщили в ПФУ, особенно это касается тех, кто работал по определенным профессиям.

Право на льготу в размере 100% скидки имеют пенсионеры, которые:

работали в сельской местности по следующим специальностям: медицинские и фармацевтические работники; специалисты по защите растений; работники музеев и библиотек; работники государственных и коммунальных учреждений культуры, а также учебных заведений сферы культуры;

продолжают проживать в сельской местности после ухода на пенсию.

Льгота распространяется также на приобретение твердого и жидкого печного топлива и сжиженного газа в пределах установленных норм. Пенсионеры, которые:

имеют менее трех лет стажа работы по соответствующей специальности;

или на момент ухода на пенсию не работали по этим профессиям,

не могут претендовать на льготу.

Чтобы получить льготу, пенсионеру необходимо:

Подать заявление на предоставление льгот по оплате жилищно-коммунальных услуг или приобретение топлива. Предоставить документы , подтверждающие проживание в сельской местности. Для внесения в Реестр льготников требуются: заявление на включение в Реестр;

справка, подтверждающая право на льготу. Ее выдают в соответствующих учреждениях (отделах образования, здравоохранения, культуры), райгосадминистрациях или сельских советах на основе данных трудовой книги.

Оформить льготы можно тремя способами:

Лично через сервисные центры Пенсионного фонда Украины (ПФУ), органы местного самоуправления, центры предоставления административных услуг (ЦНАП).

через сервисные центры Пенсионного фонда Украины (ПФУ), органы местного самоуправления, центры предоставления административных услуг (ЦНАП). По почте – в адрес органа ПФУ.

– в адрес органа ПФУ. Онлайн – через вебпортал электронных услуг ПФУ, мобильное приложение "Пенсионный фонд" или портал "Действие".

В ПФУ подчеркивают, что представление документов обязательно для получения льгот.

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