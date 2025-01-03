Узнайте, что принесет вам ежедневный гороскоп на картах Таро для вашего знака зодиака на 4 января.

Не пропускайте работу 4 января, поскольку Вселенная даст вам заряд энергии, который устранит препятствия на пути к вашей продуктивности.

Овен (21 марта - 19 апреля)

Карта Таро: Колесо Фортуны

Возможно, вы наступили на несколько мозолей, чтобы оказаться там, где вы сейчас, но это лишь означает, что у вас есть большая обязанность помогать там и тогда, где и когда вы можете. Когда вы получаете такой замечательный подарок в виде возможности, не упускайте ее.

Используйте свой шанс по максимуму сейчас, а затем не забудьте передать факел кому-то другому, кто полюбит то, что вы в конечном итоге перерастете.

Телец (20 апреля - 20 мая)

Карта Таро: Император

Вы можете не считать себя сильным человеком, но правда в том, что вы им являетесь. Вы не всегда осознаете, что выражаете силу в том, что говорите и делаете. Иногда это плохо. Читайте комнату. Обращайте внимание на то, как другие реагируют на вас, и корректируйте, когда ваша личность выходит за рамки, а это не то, чего вы хотите.

Близнецы (21 мая - 20 июня)

Карта Таро: Императрица

Прислушайтесь к своему внутреннему голосу. Она говорит все время, но вы не всегда обращаете внимание. Если она не похожа на вас, то вы, возможно, позволили другим вторгнуться в вашу внутреннюю жизнь мыслей. Постарайтесь вернуть свой дух. Вы не хотите потерять чувство собственного «я».

Рак (21 июня - 22 июля)

Карта Таро: Луна

Люди постоянно предают других, и когда вы чувствуете, что кто-то, кого вы знаете, искренен, кричите об этом. Вам не нужно говорить это ему в лицо напрямую, но будьте честны с собой. Вам не нужно продолжать поднимать трубку, отвечать на смс или тусоваться друг с другом, если это не работает для вас.

Лев (23 июля - 22 августа)

Карта Таро: Звезда

Ваши духовные наставники здесь, устанавливают связь с вами, но именно недостаток веры помешал вам узнать то, чему хочет научить вас ваша высшая сила. Постарайтесь простить прошлое. Все происходит по какой-то причине, но если вы будете продолжать злиться, вы никогда не узнаете, какую цель ваши переживания имеют для вашего будущего.

Дева (23 августа - 22 сентября)

Карта Таро: Маг

Попробуйте что-нибудь новое в этом месяце. Наступил новый год, поэтому выберите что-нибудь, что вы хотели бы развить, чего вы не делали в прошлом году. Это не обязательно должно быть что-то масштабное, но одна привычка — это отличное место для начала.

Весы (23 сентября - 22 октября)

Карта Таро: Паж Мечей

Сообщение, переданное громко и ясно, дойдет до вас. Это может быть своевременное слово, которое вам нужно услышать. Проверьте папку со спамом или даже текстовые сообщения. Не живите под скалой. Есть вещи, которые вам нужно знать, чтобы вы могли наслаждаться жизнью в большем масштабе!

Скорпион (23 октября - 21 ноября)

Карта Таро: Девятка Мечей

От беспокойств так трудно избавиться, когда они кажутся вам реальными. Вы должны отпустить их. Иногда вы не можете изменить то, что произойдет. Результат решает сам за себя. Попробуйте держать небольшой блокнот у кровати ночью и записывать все свои беспокойства перед сном. Что бы вы ни делали, прекратите заниматься поиском в Интернете или заглядывать на страницы людей, чтобы узнать, не происходит ли что-то новое. Верьте, что вселенная имеет некоторый контроль, и все будет хорошо.

Стрелец (22 ноября - 21 декабря)

Карта Таро: Туз Пентаклей

В этом месяце у вас может сформироваться отличный бизнес или отношения, которые принесут вам новые деньги или другие возможности. Вы на верном пути. Если у вас есть отличная идея или желание создать новый веб-сайт, сделайте это. Похоже, что все получится.

Козерог (22 декабря - 19 января)

Карта Таро: Двойка Мечей

Вам нужно принять решение. Даже если вы чувствуете себя загнанным в угол, вам нужно принять решение. Подбросьте монетку, если вам нужно. Непринятие решения — это тоже способ выбора. Поэтому вместо того, чтобы пассивно относиться к своей судьбе, будьте смелыми. Выбирайте свою судьбу.

Водолей (20 января - 18 февраля)

Карта Таро: Солнце

Это будет отличный день. Даже если начало немного тяжелое, все улучшится. Нажмите кнопку перезапуска, если нужно. Не позволяйте негативным чувствам прерывать ваши возможности. У вас 24 часа в сутках, даже если половина дня прошла не так, как планировалось, оставшаяся часть может подняться и перевернуть весь день.

Рыбы (19 февраля - 20 марта)

Карта Таро: Туз Мечей

Новый проект, над которым вы работаете, заслуживает того, чтобы к нему относились с осторожностью. Поделитесь им с людьми, которых вы знаете, и защитите свои планы. Вам не нужно делиться каждой деталью с миром, пока вы не будете готовы. Вот для чего нужно большое объявление, и это может быть волнительно, когда вы представляете миру свою работу.

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