На практике многие пользователи столкнулись с тем, что эти документы перестали отображаться в приложении.

Некоторые украинцы сталкиваются с трудностями при оформлении выплаты 1 тыс. гривен на детей по госпрограмме"Зимова єПідтримка".

Информация об этом появилась среди жалоб на официальной странице портала госуслуг "Дії" в Facebook.

Что произошло с выплатами "Зимней еподдержки"?

С начала декабря этого года в Украине стартовала программа"Зимова єПідтримка", которая обеспечивает оказание единовременной помощи всем гражданам страны. Ее можно потратить на определенные категории товаров и услуг, в частности оплату коммунальных услуг, приобретение лекарств, транспортные билеты, продукты питания и донаты для ВСУ.

Кроме этого, возможность получить выплату имеют и родители детей, рожденных в Украине. Заявки на помощь можно подать по заявлению "Дії", где автоматически подтягиваются свидетельства о рождении. Однако на практике многие пользователи столкнулись с тем, что эти документы перестали отображаться в приложении.

В комментариях на странице "Дії" в соцсети появляются пользователи, которые не могут подать заявку из-за исчезновения свидетельств о рождении.

"Добрый день, почему в "Дії" пропали свидетельства о рождении детей?" – спрашивает один из пользователей.

Что отвечает Министерству цифровой трансформации?

В Минцифре объяснили, что проблемы с отображением свидетельств о рождении могут быть связаны с недавней хакерской атакой на государственные реестры.

«Свидетельства могут быть временно недоступны из-за восстановления реестров Национальными информационными системами. Действие не сохраняет личные данные, а получает их из реестров. Команда активно работает над восстановлением сервисов, и мы призываем следить за обновлениями в социальных сетях Дії, — отметили в Минцифре.

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