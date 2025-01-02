Церковный праздник 3 января, православные в Украине в этот день чтят память святого мученика Гордия.

Православная церковь Украины 3 января по новому стилю чтит память пророка Малахии и святого мученика Гордия.

В народе праздник называют Гордеев день, Гордий или Малахий, и имел ряд строгих запретов.

Наши предки боялись, что 3 января на домашний скот могла напасть и убить нечистая сила, селяне проводили особые обряды для защиты от бесов и ведьм, которые могли через животных сильно напакостить и людям.

На Гордия 3 января запрещалось хвастовство, нельзя было расхваливать своих детей, здоровье, достижения, достаток, раньше говорили, что за такое "бахвальство" Господь мог забрать предмет гордости.

Также раньше говорили, что 3 января можно вылечиться от различных болезней и отвести сглаз, для этого нужно молиться пророку Малахии, которого считали защитником от нечистой силы и способного изгонять из людей бесов.

Что нельзя делать 3 января:

Нельзя подглядывать и подслушивать, ведь можно получить болезнь, связанную со слухом и зрением.

Запрещено желать счастья и здоровья 3 января, потому что все сбудется с точностью до наоборот.

Не рекомендуется 3 января давать обещания и клятвы и поднимать с земли предметы, иначе вскоре вас будут ждать потери.

Главные приметы 3 января:

Если в небе луна яркая - будет похолодание.

Какая погода 3 января, такая и в марте будет.

3 января облачно - готовьтесь к метели и вьюге.

Если из леса слышен треск деревьев - скоро будут сильные морозы с метелями.

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