Чтобы оформить пенсию с отсрочкой, нужно подать соответствующее заявление в Пенсионный фонд до достижения пенсионного возраста.

В 2025 году украинцы смогут выйти на пенсию в 60 лет при наличии не менее 32 лет страхового стажа.

Однако Пенсионный фонд рекомендует отложить выход на пенсию, поскольку это позволяет увеличить размер выплат.

Если человек продолжит работу после достижения пенсионного возраста и не будет оформлять пенсию в течение 60 месяцев (5 лет), выплаты будут расти на 0,5% за каждый полный месяц дополнительного страхового стажа.

В случае отсрочки пенсии на более длительный период размер выплат увеличивается на 0,75% за каждый дополнительный месяц стажа.

Вот как меняется размер пенсии при отсрочке:

1 год - на 6%

2 года - на 12%

5 лет - на 36%

10 лет - на 72%

Чтобы оформить пенсию с отсрочкой, нужно подать соответствующее заявление в Пенсионный фонд до достижения пенсионного возраста.

Напомним, пенсия по возрасту назначается со дня, следующего за днем ​​достижения пенсионного возраста, если заявление подано не позднее трех месяцев после достижения этого возраста.

Если в реестре застрахованных лиц есть данные о стаже до 2004 года, оцифрованные (например, трудовая книжка или другие документы), пенсия по возрасту может быть назначена автоматически после достижения 60 лет при наличии необходимого стажа без дополнительного обращения.

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