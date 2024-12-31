Инструктор из БПЛА 80-й десантно-штурмовой бригады Дмитрий Маркус раскрыл, кого и сколько не хватает на войне.

Вопрос дефицита военных всегда является приоритетным, ведь военные постоянно расширяют подразделения. Они растут, превращаются из батальонов в полки, а из полков – в бригады.

Об этом в интервью ТСН рассказал инструктор из БПЛА 80-й десантно-штурмовой бригады Дмитрий Маркус. Также военный рассказал откровенно о проблемах мобилизации.

Такая же тенденция наблюдается и в десантно-штурмовых войсках. По его словам, потребность в квалифицированных кадрах постоянно растет. Однако привлечение новых специалистов в определенной степени усложнено.

"Нет идеальных рекрутинговых процессов в стране. Но они постепенно налаживаются. Уже есть кейсы, по которым можно работать и эффективно привлекать людей, сделавших свой осознанный выбор. Человек, который понял, что он определенным образом готов к армии, что он хочет, например , работать в БПЛА. Она просто обращается непосредственно в бригаду, не посещая ТЦК, и бригада его по всем процессам проводит и заводит уже непосредственно в боевое подразделение на обучение, на согласование и потом уже на работу", - отметил Дмитрий Маркус.

Он также сообщил, что поведение противника на Курщине удивило украинских военных.

"Мы видели, когда вместо каких-то малочисленных штурмов малыми группами или, как мы привыкли видеть, механизированные какие-то штурмы, мы фиксируем картинку из фильмов Второй мировой войны, когда по полю идет десятками пехота и пытается штурмовать наши позиции. Кто эти люди, мы утверждать на 100% не можем, потому что нет документальных подтверждений. у нас появятся, мы сразу, я думаю, об этом сможем говорить», – говорит военный.

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