По этому рецепту крабовый салат получается просто невероятно вкусным – без риса, сыра и капусты, но с новыми ингредиентами.

Крабовый салат получится гораздо вкуснее, если кроме крабовых палочек добавить в него другие морепродукты, тогда это блюдо станет действительно праздничным.

Рецептом поделилась популярная украинская фудблогерка, авторка кулинарной книги "Твои лучшие рецепты" Татьяна Юшина на своей странице в Instagram.

"Самый вкусный крабовый салат! Я думаю, мне не стоит писать, насколько вкусным он получается! Вы посмотрите видео и просто поверите мне на слово!", - подчеркнула кулинар.

Чтобы приготовить самый вкусный крабовый салат, нам понадобятся следующие ингредиенты:

крабовые палочки – 250-300 г

кальмары замороженные (кольца) – 500 г

креветки варено-мороженные - 500 г

яйца – 5 шт.

кукуруза консервированная - 1 банка

огурцы свежие – 1-2 шт.

зеленый лук - пучок

майонез – по вкусу

горчица острая – 1 ч.л.

Кальмары отвариваем буквально одну-две минуты после закипания, затем сразу откидываем на сито. Важно: не нужно варить кальмары подольше, иначе они будут просто резиновыми.

Варено-мороженые креветки просто размораживаем и нарезаем на кусочки.

Готовые кальмары, крабовые палочки, вареные яйца и свежий огурец нарезаем кубиками, зеленый лук – мелко. Добавляем нарезанные креветки, консервированную кукурузу, заправляем салат майонезом и крепкой горчицей для пикантности, хорошо все перемешиваем – и самый вкусный крабовый салат готов.

"Друзья, если вы любите крабовые салаты – вам точно понравится!", – добавила блогерка.

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