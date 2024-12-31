Крабовый салат получится гораздо вкуснее, если кроме крабовых палочек добавить в него другие морепродукты, тогда это блюдо станет действительно праздничным.
Рецептом поделилась популярная украинская фудблогерка, авторка кулинарной книги "Твои лучшие рецепты" Татьяна Юшина на своей странице в Instagram.
"Самый вкусный крабовый салат! Я думаю, мне не стоит писать, насколько вкусным он получается! Вы посмотрите видео и просто поверите мне на слово!", - подчеркнула кулинар.
Чтобы приготовить самый вкусный крабовый салат, нам понадобятся следующие ингредиенты:
- крабовые палочки – 250-300 г
- кальмары замороженные (кольца) – 500 г
- креветки варено-мороженные - 500 г
- яйца – 5 шт.
- кукуруза консервированная - 1 банка
- огурцы свежие – 1-2 шт.
- зеленый лук - пучок
- майонез – по вкусу
- горчица острая – 1 ч.л.
Кальмары отвариваем буквально одну-две минуты после закипания, затем сразу откидываем на сито. Важно: не нужно варить кальмары подольше, иначе они будут просто резиновыми.
Варено-мороженые креветки просто размораживаем и нарезаем на кусочки.
Готовые кальмары, крабовые палочки, вареные яйца и свежий огурец нарезаем кубиками, зеленый лук – мелко. Добавляем нарезанные креветки, консервированную кукурузу, заправляем салат майонезом и крепкой горчицей для пикантности, хорошо все перемешиваем – и самый вкусный крабовый салат готов.
"Друзья, если вы любите крабовые салаты – вам точно понравится!", – добавила блогерка.
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