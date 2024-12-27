У каждого знака зодиака есть свой собственный гороскоп Таро с картой, вот что приготовил вам день 28 декабря.

Узнайте, что принесет вам ежедневный гороскоп на картах Таро для вашего знака зодиака на 28 декабря.

Гороскоп Таро для каждого знака зодиака на 28 декабря выглядит так:

Овен (21 марта - 19 апреля)

Карта Таро: Королева Пентаклей, перевернутая

Иногда вы встречаете человека, у которого есть все ресурсы мира, но он отказывается помогать другим нуждающимся. Вы не можете контролировать этот тип людей, и если они не видят своей жадности как проблемы, возможно, вам не стоит светить им в глаза. Позвольте им расти самостоятельно, Овен. Идите другим путем.

Телец (20 апреля - 20 мая)

Карта Таро: Десятка Жезлов

Возможно, вам не хочется пачкать руки прямо сейчас, но это один из тех дней, когда вам придется засучить рукава и сделать несколько вещей. Команда, в которой вы играете, может не уважать вас за то, что вы всегда стоите в стороне. Возможно, вам придется вскочить и пробежать эту гонку вместе с другими людьми. В этот день вы должны представить себя лидером-слугой.

Близнецы (21 мая - 20 июня)

Карта Таро: Восьмерка Мечей

Несправедливо, несправедливо, это было несправедливо. Вы можете чувствовать, что вам достался более короткий конец палки, и так оно и было. Вы стремились проявить к другим уважение и некую форму равенства. Но это не отвечает вам взаимностью на той же волне. У вас нет причин верить, что это изменится. Это то, что есть.

Рак (21 июня - 22 июля)

Карта Таро: Двойка Пентаклей

На этот раз вам придется перераспределить свои деньги, чтобы вы могли покрыть все основные расходы. Вы думали о том, как справиться с взлетами и падениями финансовых вопросов. Несмотря на то, что это тяжело, вы отлично справляетесь. Скоро у вас все наладится.

Лев (23 июля - 22 августа)

Карта Таро: Шестерка Кубков

Как вы слышали, «командная работа делает мечту реальностью». Вы работали в одиночку, но на этот раз вам нужно сделать все так, чтобы это имело наибольший смысл. Это значит, что другие должны помогать вам в выполнении работы. Делегируйте задачи. Делайте то, что любите. Заставьте всех сиять. «Много рук делают работу легкой», верно, Лев?

Дева (23 августа - 22 сентября)

Карта Таро: Девятка Жезлов

Вы не хотите, чтобы кто-то трогал ваши вещи. Вы предпочитаете иметь свою личную жизнь, верно? Поэтому, когда к вам приходят гости, обязательно уберите вещи, которые вы не хотите выставлять напоказ. Ваша частная жизнь — ваш главный приоритет сегодня. Защищайте ее и не думайте, что другие не будут проверять ваши аптечки или ящики, когда вы не смотрите. Иногда именно так и поступают некоторые любопытные личности.

Весы (23 сентября - 22 октября)

Карта Таро: Император, перевернутая

Вам нужно быть смелым, а также настойчивым. Это танец вашей силы, но единственное, о чем вам нужно помнить, это количество силы, которое излучает ваша личность. Вам нужно быть собой, но вы также хотите быть понимающим. Успокойте себя, и вы во всем разберетесь.

Скорпион (23 октября - 21 ноября)

Карта Таро: Иерофант

Вы хотите следовать правилам, но в то же время есть часть вас, которая хочет их нарушить. Вы видите потребность в переменах и инновациях. Поэтому нет ничего плохого в том, чтобы пробовать что-то новое. Вы можете проверить почву и посмотреть, получится ли у вас. Попробуйте свои идеи и посмотрите, что из этого получится.

Стрелец (22 ноября - 21 декабря)

Карта Таро: Смерть, перевернутая

Вы думали, что эти отношения закончены, но посмотрите на вас двоих, которые все улаживают. Вы не ожидали, что ваш партнер изменится и будет открыт, чтобы попробовать еще раз. Вы учитесь на своих ошибках. Вы помогаете друг другу стать сильнее как личности, а затем вы работаете вместе как команда, чтобы делать великие дела.

Козерог (22 декабря - 19 января)

Карта Таро: Паж Мечей

Кто-то решил, что вы заслуживающий доверия человек. Вот почему они рассказывают вам все свои секреты. Вы тот тип человека, который спрячет их глубоко в своем сердце. У вас прекрасный слух, поэтому, когда вы чувствуете, что человеку есть что сказать, вы рядом.

Водолей (20 января - 18 февраля)

Карта Таро: Дурак, перевернутая

У вас было много возможностей попробовать что-то новое. Но на этот раз вы колеблетесь. Если не получилось тогда, почему сейчас? Это может быть уникальный момент времени, когда дверь, которую вам нужно открыть, доступна вам. Если вы хотите идти вперед с осторожностью, делайте это. Но не сдерживайтесь из-за страха.

Рыбы (19 февраля - 20 марта)

Карта Таро: Солнце, перевернутое

Не всегда все получается так, как вы хотите. Вы можете почувствовать, что ваше видение будущего немного не соответствует действительности. Однако вы никогда не знаете, приведет ли вас неудача или сбой в планах к новому путешествию.

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