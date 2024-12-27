Соленый чизкейк с крабовыми палочками готовится очень просто и быстро, без выпекания, а получается очень вкусным и красивым.
"Такого чизкейка вы еще точно не готовили! Он однозначно удивит всех гостей. Как всегда, готовить совсем не сложно и быстро, а получается очень вкусно и красиво", – рассказала кулинарная блогерка Валерия Велигура.
Для основы чизкейка нам понадобятся следующие ингредиенты (на форму диаметром 20 см):
- крекеры – 250 г
- шпинат або рукола - 75 г
- масло оливковое – 20 г
- сливочное масло – 75 г
Для начинки берем:
- крем-сыр - 500 г
- укроп – 20 г
- огурец свежий – 1 большой
- крабовые палочки - 200 г
- вареные креветки (или слабосоленый лосось) – 200 г
Печенье вместе с зеленью и растительным маслом перебиваем блендером до состояния крошки. Добавляем сливочное масло и хорошо перемешиваем. В разъемную форму, застеленную пергаментом, выкладываем массу и с помощью стакана формируем бортики и дно чизкейка.
Пока готовим начинку, основу чизкейка убираем в холодильник. Огурец чистим от кожуры и мелко нарезаем. Креветки или лосось, а также укроп тоже мелко нарезаем. Крабовые палочки разбираем на волокна.
Крем-сыр или взбиваем миксером, или хорошо перемешиваем лопаткой. Добавляем крабовые палочки, огурец, укроп, креветки или лосось, хорошо все перемешиваем и выкладываем в форму.
Накрываем чизкейк пленкой и отправляем в холодильник на несколько часов или на ночь. Готовый чизкейк по желанию украшаем листьями салата – и можно подавать.
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