Чизкейки могут быть не только сладкими, соленая версия этого блюда станет идеальной закуской для любого праздничного стола.

Соленый чизкейк с крабовыми палочками готовится очень просто и быстро, без выпекания, а получается очень вкусным и красивым.

"Такого чизкейка вы еще точно не готовили! Он однозначно удивит всех гостей. Как всегда, готовить совсем не сложно и быстро, а получается очень вкусно и красиво", – рассказала кулинарная блогерка Валерия Велигура.

Для основы чизкейка нам понадобятся следующие ингредиенты (на форму диаметром 20 см):

крекеры – 250 г

шпинат або рукола - 75 г

масло оливковое – 20 г

сливочное масло – 75 г

Для начинки берем:

крем-сыр - 500 г

укроп – 20 г

огурец свежий – 1 большой

крабовые палочки - 200 г

вареные креветки (или слабосоленый лосось) – 200 г

Печенье вместе с зеленью и растительным маслом перебиваем блендером до состояния крошки. Добавляем сливочное масло и хорошо перемешиваем. В разъемную форму, застеленную пергаментом, выкладываем массу и с помощью стакана формируем бортики и дно чизкейка.

Пока готовим начинку, основу чизкейка убираем в холодильник. Огурец чистим от кожуры и мелко нарезаем. Креветки или лосось, а также укроп тоже мелко нарезаем. Крабовые палочки разбираем на волокна.

Крем-сыр или взбиваем миксером, или хорошо перемешиваем лопаткой. Добавляем крабовые палочки, огурец, укроп, креветки или лосось, хорошо все перемешиваем и выкладываем в форму.

Накрываем чизкейк пленкой и отправляем в холодильник на несколько часов или на ночь. Готовый чизкейк по желанию украшаем листьями салата – и можно подавать.

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