Он отметил, что позиция Министерства обороны и военного командования по этому законопроекту понятна.

Принятие закона о демобилизации должно предшествовать обеспечению Вооруженных сил Украины резервами.

Такое мнение в эфире телеканала "Эспрессо" высказал бывший командир взвода батальона "Айдар", ветеран АТО Евгений Дикий.

Он отметил, что позиция Министерства обороны и военного командования по этому законопроекту понятна. По словам Дикого, эта норма уже была включена в майский закон, но была отклонена именно по требованию армии.

По его словам, перед принятием этого критически важного закона необходимо сначала обеспечить армию резервами. Однако нардепы не голосуют ни за одну непопулярную норму, которая усилила бы мобилизацию, тогда как позиция армейского командования очень проста.

"Если депутаты не принимают никаких норм, которые обеспечат новобранцев, но при этом примут норму о предельных сроках службы, то не за горами тот момент, когда придется одновременно демобилизовать 700 тыс. человек, не имея никого на замену. То есть взять и распустить фронт". Конечно, военное командование на это не согласно, - объяснил Дикий.

Дикий подчеркнул, что сначала должны быть приняты законы, которые усилит мобилизацию, и только после этого можно обсуждать ограничение срока службы для уже в армии. Он отметил, что такой подход облегчит набор новобранцев.

"Легче рекрутировать людей на определенный срок, чем навсегда. Но эти вещи должны быть приняты одновременно: усиление мобилизации и предельный срок службы. Принять только предельный срок службы - это самоубийство", - подытожил ветеран.

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