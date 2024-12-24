В результате цены на белокочанную капусту сейчас втрое выше в зависимости от аналогичного периода прошлого года.

В Украине недостаток качественной белокочанной капусты, что приводит к существенному повышению цены на этот продукт.

Как сообщают аналитики EastFruit, за последнюю неделю цена на капусту выросла с 22 грн/кг ($0,52/кг) до 25-35 грн/кг ($0,60-0,84/кг), что означает средний рост на 16% .

Рост стоимости объясняется ограниченным предложением на рынке, ведь многие фермеры удерживаются урожай, надеясь на дальнейшее повышение цены в ближайшие недели.

Оптовые компании активно закупают капусту и готовы повышать закупочные цены. В результате цены на белокочанную капусту сейчас втрое выше в зависимости от аналогичного периода прошлого года. Ожидается, что рост цены будет продолжаться из-за уменьшения объемов производства и ограничения количества продукции, пригодной для длительного хранения.

Также Politeka писала о том, что в украинских супермаркетах вводят в заблуждение. Супермаркеты и другие торговые заведения активно используют рекламные скидки, но часто возникают ситуации, когда на ценниках указана цена со скидкой, а на кассе покупатель получает другую сумму.

Об этом сообщила Госпродслужба. Там отметили, что в таком случае покупатель имеет право оплатить цену, указанную на ценнике, поскольку именно на основе этой информации было принято решение о покупке.

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