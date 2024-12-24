Однако задержки все же случаются, и для решения вопросов заявителям необходима техническая поддержка приложения "Дія".

С декабря украинцы начали получать выплаты по программе " Зимова єПідтримка " через приложение "Дія", банки и Укрпочту, однако иногда выплаты задерживаются или вообще не поступают.

На странице портала Действие в Facebook объяснили основные причины таких проблем.

Программа «Зимова єПідтримка» работает по всей Украине, и во многих случаях расходы деньги в определенный срок — в течение десяти дней после подачи заявки. Однако задержки все же случаются, и для решения вопросов заявителям необходима техническая поддержка приложения "Дія". Вот несколько основных причин, почему выплаты могут быть отменены:

Старая версия приложения "Дія" . Чтобы программа работала корректно, необходима последняя версия приложения. После обновления следует подать заявку, проверив правильность всех введенных данных.

Неправильная привязка карты в банковском приложении . Для официальной выплаты важно, чтобы карта "Нацкешбек" была правильно привязана к банковскому приложению.

Неверно представлена ​​информация для банка . Проблемы могут возникать, если граждане подают заявку через банк без идентификационного кода или когда заявитель является опекуном или законным представителем ребенка. Банк проверяет через систему "Дія" и в случае несоответствия отказывает в выплатах.

Разногласия в данных при оформлении выплаты на детей . Например, изменение имени матери после рождения ребенка может стать причиной несоответствия данных в свидетельстве о рождении и регистрации, что затрудняет получение пособия.

Рождение детей за границей . Выплаты на детей, рожденных за границей, не предусмотрены, поскольку их рождение уже зарегистрировано в иностранном реестре, а повторная регистрация в Украине невозможна.

Долги и аресты счетов . Если у заявителя есть задолженности, государственные органы налагают арест на счета по решению суда и выплаты будут заблокированы, в том числе на карточке "Нацкешбек".

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