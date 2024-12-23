Удача будет благосклонна к трем знакам зодиака на неделе с 23 декабря, и они смогут воплотить в жизнь то, чего хотят.

Хотя неделя с 23 по 29 декабря, будет более спокойной, во вторник, 24 декабря, наступит поворотный момент, когда Северный узел в Овне гармонично совпадет с ретроградным Марсом во Льве, приглашая вас почтить свои прошлые мечты и вернуться к тому, что, как вы знаете, предназначено для вас.

Трем знакам Зодиака крупно повезет на неделе с 23 по 29 декабря:

Водолей.

Удача благоволит вам на этой неделе, Водолей. В последнее время вокруг снов возникла сильная тема, дорогой Водолей. Эта способность мечтать связана с тем, что вы позволяете себе надеяться, не боясь будущего.

После всего, что вам пришлось пережить, вполне понятно, что вы не решаетесь или даже испытываете трудности, позволяя себе мечтать, но ваша способность мечтать на самом деле является краеугольным камнем возможности воплотить в жизнь свою мечту.

Рак.

Чтобы двигаться вперед по жизни удачно и благоприятно, Рак, вам сначала нужно потратить время на исцеление того, что вы пережили. Хотя это мнение справедливо для любого человека, оно особенно важно, когда вы готовитесь завершить поворотный год в своей жизни. То, что вы завершаете, больше характеризует ваши раны, чем вашу судьбу.

Итак, хотя невероятно, что вы выходите за рамки этого периода своей жизни, вы также должны потратить все необходимое время на то, чтобы обработать события и полностью раскрыть их значение.

Стрелец.

Вы должны прислушиваться к себе, дорогой Стрелец, когда воплощаете планы. Недавно вы пережили очень мрачное время, поскольку вы остались наедине со своими мыслями и должны были проработать сожаления о прошлом. Но это счастливое время должно было помочь вам взять на себя большую ответственность за то, что произошло, чтобы вы могли увидеть, насколько вы властны над своим будущим.

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