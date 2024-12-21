Также он призвал жителей Волчанска получать российские паспорта и поддерживать агрессивные действия России.

На Харьковщине осужден коллаборант, который поддерживал Российскую Федерацию во время оккупации Волчанская.

Об этом сообщила пресс-служба Службы безопасности Украины.

65-летний мужчина, занимавший до начала войны должность директора местного Дома культуры, добровольно сотрудничал с оккупантами. Во время захвата города он активно поддерживал агрессора, организовывая и проводя мероприятия в честь российских памятных дат, в частности, «Дня флага».

Кроме того, мужчина способствовал организации политических акций, став их ведущим, а также призвал жителей Волчанска получать российские паспорта и поддерживать агрессивные действия России.

Эту деятельность он продолжал до деоккупации города, после чего был задержан сотрудниками СБУ в ноябре 2022 года.

Суд признал его виновным в сотрудничестве с агрессором и назначил наказание в виде 15 лет лишения свободы.

Также Politeka писала о том, что в Харькове суд рассматривал дело уклонившегося от мобилизации военнообязанного, объясняя свое решение собственными религиозными убеждениями.

Ему предложили альтернативную службу в должности повара, но он отказался, аргументируя это тем, что такая служба все равно предполагает участие в военных действиях и применении оружия.

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