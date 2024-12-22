Салат "Цезарь" по рецепту звезды "Мастер Шеф" станет идеальным вариантом для обеда или ужина, а также для праздничного стола.

Суперфиналистка тринадцатого сезона "Мастер Шеф" Алена Московченко поделилась рецептом домашнего салата "Цезарь" с сочной курицей, беконом и ароматными сухариками.

Чтобы приготовить салат "Цезарь" с курицей и беконом, "Мастер Шеф" Алена Московченко берет следующие ингредиенты:

небольшая головка салата Ромен

бедрышки куриные - 2-3 шт.

бекон - 4-5 слайсов

яйца перепелиные (вареные вкрутую) - 4 шт.

помидоры черри – 6 шт.

пармезан – 20 г

чиабатта – половина маленькой (+ сливочное масло, зелень и чеснок для смазки)

Для соуса "Цезарь" звезда "Мастер Шеф" использовала:

желтки яичные – 2 шт.

масло оливковое – 50 г

анчоусы – 2 шт.

каперсы, чеснок, лимонный сок, дижонская горчица, соль, молотый перец – по вкусу

Чтобы приготовить соус, сначала звезда "Мастер Шеф" сбивает желтки с горчицей, лимонным соком, мелко нарезанными анчоусами, каперсами и чесноком. После этого вливаем растительное масло и взбиваем соус до загустения.

Мясо бедрышек вместе с кожурой срезаем с кости, солим и перчим. Обжариваем курицу на разогретой сковороде с растительным маслом кожурой вниз под прессом. Для аромата звезда "Мастер Шеф" добавляет чабрец, розмарин, чеснок и жарит мясо до хрустящей корочки.

Слайсы бекона также обжариваем до хрустящей, а затем просто крошим руками.

Для сухариков чиабатту разрезаем вдоль и смазываем ароматным маслом с зеленью и чесноком. Запекаем хлеб в разогретой до 180 градусов духовке до хрустящести, а затем разрезаем на кусочки.

На тарелку выкладываем листья салата Ромен, добавляем обжаренную курицу, вареные яйца, помидоры черри, сухарики, поливаем соусом, посыпаем тертым пармезаном, хрустящим беконом – и "Цезарь" готов.

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