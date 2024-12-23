Звезда "Мастер Шеф" предложила украинцам рецепт оригинального и очень праздничного десерта, от которого в восторге будут и дети, и взрослые.

Победительница кулинарного проекта "Мастер Шеф - 12" Валерия Матрохина показала, как приготовить домашние пряники или кейк-попсы (пирожные на палочке).

Главный плюс этого рецепта – вам не придется ничего выпекать, потому что за основу пряников звезда "Мастер Шеф" взяла гранолу. Гранолу можете либо купить готовую, либо самостоятельно приготовить ее из овсяных хлопьев по рецепту судьи "Мастер Шеф" Эктора Хименеса-Браво – рецепт здесь.

Чтобы приготовить кейк-попсы, "Мастер Шеф" Валерия Матрохина берет следующие ингредиенты:

гранола - 80 г

орехи (миндаль) – 180 г

греческий йогурт – 80 мл

жидкий коллаген (можно заменить на мед) – 3 ст.л.

смесь специй (корица, сушеный имбирь, мускатный орех) – 1 ч.л.

темный шоколад – 100 г

белый шоколад - немного (для декора)

Гранолу вместе с миндалем звезда "Мастер Шеф" перебивает блендером в мелкую крошку. Добавляем греческий йогурт, специи, мед и хорошо перемешиваем.

Далее "Мастер Шеф" Валерия Матрохина растапливает немного темного шоколада (для скрепления пряников, а большая часть шоколада нам понадобится для глазури).

Формируем пряники в форме человечков, как на видео, для этого на один пряник нам нужно сделать один большой шарик – тело, один меньший – голову, два еще меньших – ножки, и два маленьких – руки. Насаживаем на шпажку больший шарик, меньший, и с помощью растопленного шоколада крепим ручки и ножки.

Для застывания отправляем пряники в морозинку на пол часа. После этого растапливаем основную часть шоколада, погружаем в него пряники и выкладываем их на пергамент. В конце растапливаем белый шоколад и рисуем им глаза, улыбку и пуговицы.

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