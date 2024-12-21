Это особенно важно для тех, в чьих домах есть газовые плиты – эти приборы можно приобрести по цене от 1180 до 3999 грн.

Украинцам, пользующимся газом (как трубопроводным, так и баллонным), рекомендуют установить один прибор — устройство, постоянно контролирующее качество воздуха.

Об этом рассказали в Газоснабжающей компании "Нафтогаз Украины".

Это особенно важно для тех, в чьих домах есть газовые плиты. Эти приборы можно приобрести по цене от 1180 до 3999 грн. По информации Газоснабжающей компании "Нафтогаз Украины", газовый сигнализатор способен обнаружить утечку опасных газов, в частности:

метана, что может вызвать взрыв,

пропана и бутана, используемых в баллонах для бытовых плит,

окиси углерода (угарного газа), образующегося при неполном сгорании топлива.

Прибор может обнаруживать не только эти опасные газы, но и измерять их концентрацию в воздухе, а также автоматически отключать подачу газа при обнаружении утечки.

Согласно данным "Нафтогаза Украины", газовый сигнализатор можно приобрести по цене от 1180 до 3999 грн. Каждый потребитель может выбрать прибор, ориентируясь на свои возможности и потребности. Для более оперативного реагирования на чрезвычайные ситуации можно подключить сигнализатор к охранной сигнализации.

По информации аналитиков, цена кубометра газа для населения в рамках годовых тарифов в декабре варьируется от 7,79 до 9,99 грн, а месячная стоимость может колебаться от 8,46 до 19,3 грн за кубометр.

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