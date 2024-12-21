Закон вступил в силу с 1 октября 2023 г., и его игнорирование может привести к значительным штрафам.

17 декабря вступил в силу приказ Министерства финансов от 22.11.2024 №601, который вносит изменения в форму и содержание фискальных чеков.

Об этом сообщила член комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Нина Южанина.

Согласно приказу возможность выдачи чеков старого образца сохраняется только до 1 января 2025 года (для магазинов беспошлинной торговли — до 16 марта 2025 года).

Разработка этого приказа Минфином продолжалась больше года, но для внедрения нового программного обеспечения и перепрограммирования РРО и ПРРО предприниматели получили всего 14 дней.

Несмотря на короткий срок, после 1 января 2025 фискальный чек старого образца не будет считаться действительным, и предпринимателей оштрафуют. За первое нарушение штраф составит 100% стоимости проданных товаров, а за повторные нарушения — 150%. Для определенных категорий ФЛП на упрощенной системе налогообложения штрафы будут составлять 25% и 50% соответственно.

Нардепка отметила, что приказ Минфин разрабатывал и согласовывал больше года, но для разработки нового программного обеспечения и перепрограммирования РРО и ПРРО оставлено всего 14 дней.

Несмотря на нереальность таких сроков, после 1 января 2025 фискальный чек старого образца не будет считаться расчетным документом.

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