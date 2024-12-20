Женщина из Янтари потеряла 400 тысяч гривен из-за мошенничества "подарок" от фейкового военного.
Об этом сообщает правоохранители Главного управления Национальной полиции в Ивано-Франковской области.
Аферист, представившийся "военным Уильямом Шоном", пообещал 49-летней женщине послать "чемодан с 250 тысячами долларов США", на которые она должна была купить жилье.
Во время двухмесячного общения на сайте знакомств мошенник убедил женщину, что подарок уже в пути. Впоследствии она получила уведомление от "логистической компании", требовавшей оплатить доставку. Доверившись незнакомцу, женщина перечислила около 400 тысяч гривен на указанные счета. Однако посылка так и не нашлась, а мошенник исчез.
Правоохранители начали расследование по факту мошенничества, внеся сведения в Единый реестр досудебных расследований по статье 190 Уголовного кодекса Украины.
Полиция призывает быть внимательными и осторожными:
Защищайте свои личные данные;
Не переводите денежные средства незнакомым лицам;
Проверяйте профили на платформах знакомств;
Избегайте странных ссылок;
Общайтесь на платформе.
Также Politeka писала о том, что компания "Нефтегаз" обратилась к гражданам с важным предупреждением, поскольку выявлены случаи распространения мошеннической рекламы, использующей имя компании для обмана людей.
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