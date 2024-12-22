Звезда проекта "Зважені та щасливі" поделилась универсальным рецептом чизкейка без выпечки, который можно готовить как из творога, так и крем-сыра.

Победительница "Зважені та щасливі", диетолог Юлия Науменко показала, как приготовить невероятно вкусный и красивый мандариновый чизкейк для праздничного стола.

Для основы чизкейка победительница "Зважені та щасливі" перебивает 150 г песочного печенья до состояния крошки и смешивает его с 50 г растопленного сливочного масла жирностью 82%. Выкладываем смесь на дно формы и хорошо утрамбовываем.

Для приготовления творожной массы звезда "Зважені та щасливі" берет следующие ингредиенты:

желатин - 10 г

вода (холодная) – 40 г

творог или крем-сыр - 400 г

сахар – 75 г

сливки 25% (растительные) – 100 г

Для мандаринового желе нам понадобится:

желатин - 10 г

вода (холодная) – 40 г

мандарины – 6 шт.

сахар – 40 г

Желатин для сырной массы, как потом и для мандаринового желе, сразу заливаем холодной водой и оставляем набухать минут на 15, а затем растапливаем на плите или в микроволновке.

К творогу или крем-сыру победительница "Зважені та щасливі" добавляет сахар, сливки, растопленный желатин и перебивает блендером до однородности. Выкладываем сырную массу на основу из печенья и отправляем застывать в холодильник на несколько часов.

Для приготовления мандаринового желе мандарины чистим, перебиваем блендером и процеживаем через сито. К мандариновому соку победительница "Зважені та щасливі" добавляет сахар, ставит на плиту и доводит до кипения. Снимаем с огня, добавляем растопленный желатин, перемешиваем до растворения и оставляем остывать до комнатной температуры.

Выливаем мандариновое желе сверху на чизкейк и отправляем в холодильник еще на несколько часов.

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